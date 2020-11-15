İlk Emekli maaşı ne zaman yatırılır? Emekli aylığı ne zaman bağlanır?

Emekli olmaya hak kazanan vatandaşların en merak ettiği konuların başında ilk emekli maaşlarının ne zaman yatacağı, ayın kaçında yatacağı ve bu sistemin nasıl düzenlendiğidir.

Emekli Kağıdı ne zaman gelir?

Emekliliği hak eden kişilerin gerekli şartları ve banka bilgilerini bildirdikten sonra maaşları hesaplarına aktarılmaktadır. Emekli aylığı bağlanan kişilere ilk ödemeler sonrasında emekli kağıtları posta ile gönderilir.

İlk emekli maaşı tutarı ne kadardır?

Emeklilik dilekçeleri verildikten sonra maaş bağlanma ve yatırılma sürecinde emekli maaş miktarı kişiden kişiye farklılıklar gösterir. Kişinin çalıştığı gün sayısı ve ödediği prim miktarına göre farklılıklar bulunmaktadır. Tüm bu bilgiler ile yapılacak hesaplamalarda kesin olmasa bile yaklaşık maaş miktarı belirlenmektedir.

İlk maaş kaç günlük ödenmektedir?

Emekli maaşı başvuruları sonrasında kişi emekli maaşı almaya hak kazanmaktadır. Bu işlemler sonrasında emeklilik süreleri hesaplanmaları ve başvuru işlemleri için kişilere 1,5 veya 2,5 maaş ödemesi yapılabilmektedir. Bu miktarlar işlemlerinizin ne kadar sürdüğüne bağlıdır.

İlk emekli maaşı ne zaman yatırılmaktadır?

Emeklilik kağıdı dilekçesini SGK’ya verdikten sonra SGK tarafından hesabınıza emekli maaşınız yatırılarak maaş bağlanır. SGK tarafından ilk maaş sonrasında posta yolu ile gönderilen kağıtta emekli maaş tutarı, aldığınız maaşın kaç aylık olduğu gibi bilgiler bulunur. Eğer dilekçede banka bilgisi vermezseniz emekli maaşınız Ziraat Bankasına gönderilir ve T.C. kimlik numaranız ile maaşınızı çekebilirsiniz. Eğer banka bilgileri verdiyseniz hesabınıza otomatik olarak maaş yatırma işlemi gerçekleşir.

İlk emekli maaşı hangi bankaya yatırılmaktadır?

Sizden istenen formda banka bilgileri girdiyseniz maaşınız belirttiğiniz bankaya gönderilirken form üzerinde herhangi bir banka bilgisi bulunmadığı takdirde SGK emekli maaşlarını otomatik olarak Ziraat Bankasına gönderir. Hesabınız yoksa bile Ziraat Bankasından T.C. kimlik numaranız ile emekli maaşınızı alabilir, istediğiniz bankaya taşıma işlemi yapabilir veya Ziraat Bankasından hesap açtırabilirsiniz.

Emekli maaşı ne zaman bağlanır?

Başvuru sonrasında size gönderilen evrakta emekli maaşının ne zaman bağlandığını görebilirsiniz. Evrakı beklemeden emekli maaşının ne zaman bağlandığını görmek için ise e-Devlet sistemi üzerinden SGK sayfasından 4/A, 4/B veya 4/C emekli bölümleri seçilerek maaşın ne zaman bağlandığı hakkında bilgi alabilirsiniz.

Emekli aylığı bağlanma süresi ne kadardır?

Emekli işlemlerinin tamamının sağlanarak aylığın bağlanma süresi 15 gün ile 3 ay arasında değişiklik göstermektedir. Bu sayede maaşınız 1 aylık, 1,5 veya 2,5 aylık olarak işlem tamamlandığında hesabınıza yatırılmaktadır.

Emeklilik dilekçesi verdikten sonra sağlık haklarından faydalanma

Emekli tahsis numarası ne zaman verilmektedir?

İşini bırakan veya Bağ-Kurlu olarak çalışmasına rağmen emekli olan kişiler 99 gün boyunca tüm sağlık haklarından faydalanabilirler. Ancak emeklilik başvuru sonrasında herhangi bir sağlık güvencesi olmayan kişiler emekli olana kadarki süre zarfında sağlık hizmetlerine para ödemek zorundadırlar.

Emekli tahsis numaraları emeklilik işlemlerinin tamamlanması ile verilmektedir. Buna göre 1 ay ile 3 ay arasında emekli olmaya hak kazanan kişilere emekli tahsis numaraları verilir.

4/A, 4/B ve 4/C emekli aylıkları hangi gün yatar?

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26’sında yatar.

Son rakamı 1 olanlar ise her ayın 21’inde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar her ayın 25’inde,

Son rakamı 3 olanlar ise her ayın 20’inde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ise her ayın 24’ünde,

Son rakamı 5 olanlar her ayın 19’unda,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar her ayın 23’ünde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ise her ayın 18’inde,

Son rakamı 8 olanlar her ayın 22’sinde,

Tahsis numarasının sonu 9 olanların ise her ay 17’sinde emekli aylıkları yatar.

Bağ-Kur emeklilerin aylıkları ne zaman yatar?

Tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olanlar her ayın 26’sında,

Tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olanlar her ayın 28’sinde,

Son rakamı 4,6 ve 8 olanlar her ayın 27’sinde,

Son rakamı 5,7 ve 9 olanlar her ayın 25’inde emekli maaşlarını alırlar.

Emekli Sandığı maaş ödemeleri ne zamandır? (Ziraat Bankası)

Şubat, Mayısıs, Ağustos ve Kasım aylarında aylık alanlar için,

00-40 doğum tarihleri arasında olanlar 1. gününde,

41-46 doğum tarihleri arasında olanlar 2. gününde,

47-49 doğum tarihleri arasında olanlar 3. gününde,

50-53 doğum tarihleri arasında olanlar 4. gününde,

54-99 doğum tarihleri arasında olanlar 5. gününde almaktadır.

Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında aylık alanlar için,

00-22 arasında olanlar 1. günde,

23-28 arasında olanlar 2. günde,

29-48 arasında olanlar 3. günde,

49-54 arasında olanlar 4. günde,

54-99 arasında olanlar ise 5. günde aylık alırlar.

Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında aylık alanlar için,

00-33 doğum tarihleri arasında olanlar 1. gün,

34-37 arasında olanlar 2. gününde,

38-40 doğum tarihleri arasında olanlar 3. gününde,

41-43 arasında olanlar 4. gününde,

44-99 arasında olanlar 5. gününde aylıklarını alırlar.

Günlerinde ödemeler yapılır.

Birikmiş aylık nasıl çekilir?

İlk emekli maaşı çekileceğinde SGK’dan gelen evraklar ile birlikte biriken emekli aylığınızı bankaların gişelerinden alabilirsiniz.

Birikmiş emekli aylığı sorgulama

Birikiş emekli aylığı sorgulaması yapılacağı zaman e-Devlet üzerinden SGK’nın sayfasında girerek T.C. kimlik numarası ve şifre ile maaş sorgulaması yapılabilmektedir.

Emekli maaşında yapılan kesintiler nelerdir?

Her ay emekli maaşından belirli kesintiler yapılmaktadır. Bunlar,