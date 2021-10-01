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İkinci el telefon satışlarında KDV'nin %1'e düştüğü açıklandı

2.el telefon satışlarında KDV indirimi talebi çok fazla artmıştı. Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 2. el telefon satışlarında KDV'nin %1'e düştüğü açıklandı. 2.el telefon satışları nasıl olacak? Bu haberimizde 2.el telefon satışlarına ilişkin uygulanan KDV indirimini sizler için derledik. İşte 2.el telefon satışlarında KDV indirimi..

01 Ekim 2021 Cuma 11:32
İkinci el telefon satışlarında KDV'nin %1'e düştüğü açıklandı
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Cep telefonu satışında  KDV %1'e indirildi. Akıllı telefon satışları artacak. Katma değer vergisi düşecek ve cep telefonu fiyatlarının düşmesi de bekleniyor.

Cep telefonunda KDV %1’e düşürüldü

Cep telefonlarının fiyatının düşmesi bekleniyor. Cep'in katma değer vergisi %1'e düşürüldü. Cep telefonlarının yenilenmiş ürün olarak satışına yönelik altyapı ve mevzuatın tamamlanması ve uygulanması ile bu tür ürünlerin satışında katma değer vergisi ayarlaması gelmiş, katma değer vergisi oranı %18'den 1'e indirilmiştir.

Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, "21 numaralı listeye %1 KDV uygulanacağı açıklandı.Yenilenmiş Ürünlerin Satışına İlişkin Yönetmelik kapsamında en az bir tanesi için data, ses veya SMS datası olan kullanılmış cep telefonlarının  Yıl Öncesinde, sertifika güncellendiği sürece güncelleme merkezi ve yetkili satıcılar tarafından güncellenecektir. ‘’diye bir satır eklendi. Bu kararla KDV %1’e indi.


Son Güncelleme: 01.10.2021 11:32
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