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İkinci el otomobil fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama geldi! 3 ay içerisinde fiyatlar düşecek

İkinci el otomobil fiyatlarındaki artışlar sonrası flaş bir açıklama yapıldı. Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Koca, yetki belgesi ile birlikte 3 ay içerisinde araç fiyatların düşeceğini açıkladı.

25 Ekim 2020 Pazar 02:29
İkinci el otomobil fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama geldi! 3 ay içerisinde fiyatlar düşecek
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Koronavirüs salgını pek çok sektörü olumsuz anlamda etkiledi. Bu süreçte özellikle otomobil sektöründe fiyatlarda fazlasıyla artış yaşandı. Salgın nedeniyle sıfır araç üretimi neredeyse durma noktasına gelirken ikinci el araç fiyatlarında patlama yaşandı. İkinci el araç fiyatlarında yaşanan artışlar sonrası fiyatlar tutulamaz hale geldi.


Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı, ikinci el araç piyasası hakkında açıklamalarda bulundu. İkinci el araçlardaki artışlarla birlikte vatandaşların araç almaktan vazgeçtiğini belirten Batı, araç fiyatlarındaki artışlara 400 bin kadar kayıtsız oto galericisinin neden olduğunu ifade etti. Fahrettin Batı’nın açıklamalarına göre yeterlilik belgesi uygulaması 3 ay içerisinde ikinci el araç fiyatlarını etkileyecek.

Kayıt Dışı Galerici Sayısı Çok Fazla

İntenet üzerinden araç satışlarının başlamasının ardından kayıt dışı galerici sayısı fazlasıyla artış gösterdi. Kayıt dışı galericiler araç fiyatlarında zamlara neden olurken, özellikle pandemi sürecinde fiyatlarda patlama yaşandı. Fahrettin Batı açıklamalarında üretimin durma noktasına gelmesinden dolayı araç bulmanın zorlaştığını ve piyasada daralma yaşandığını belirtti. Otomobil sektöründe 45 bin kayıtlı ve 400 binden fazla kayıtsız galericinin olduğunu ifade eden Batı, 1 Eylül 2020 tarihi ile birlikte Ticaret Bakanlığı’nın yetki ve yeterlilik belgesi uygulamasının başladığını söyledi.

Yetki ve yeterlilik belgesi sayesinde kayıtsız galericiler araç satışı yapamayacak. Fahrettin Batı Aralık ve Ocak aylarında ülkemize yeteri kadar araçların geleceğini ve fiyatların bu dönemde durgunlaşacağını ifade etti. Ancak yine de ikinci el piyasasında pandemi sona ermeden büyük düşüşler beklenmiyor.



Son Güncelleme: 25.10.2020 02:29
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Anahtar Kelimeler:
OtomobilIkinci El
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