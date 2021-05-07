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İkinci el araba fiyatları düşer mi, ne zaman düşer?

Pandemi nedeniyle araba üretiminin sekteye uğraması, ikinci el araçların pahalanmasına sebep oldu. Bu yükseliş vatandaşları endişelendirirken, birçok vatandaş bu fiyatların düşmesini bekliyor. Peki, ikinci el araçların fiyatı düşecek mi? Fiyatlar ne zaman düşer? İşte bu soruların yanıtı...

07 Mayıs 2021 Cuma 21:10
İkinci el araba fiyatları düşer mi, ne zaman düşer?
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Pandemiden dolayı büyük araba şirketlerinin araç üretiminde sıkıntı yaşaması, ikinci el araçların pahalanmasına neden oldu. Özellikle pandeminin görüldüğü 2020 Mart ayından itibaren yükselişe geçen ikinci el araç piyasası, son dönemde yine el yakmaya başladı. Fiyatların artışı vatandaşı oldukça endişelendirirken, vatandaş bir an önce fiyatların düşmesini bekliyor. İntenet üzerinden bu konuyu araştıran vatandaşlar, fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini ve fiyatların ne zaman düşeceğini merak ediyor. Konuyla ilgili Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık bir açıklama yaptı. İkinci el araçlarının fiyatlarıyla ilgili konuşan Yanık, vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. İşte Yanık’ın açıklamaları...

İkinci el araçların fiyatı düşecek mi? Fiyatlar ne zaman düşer?

Vatandaşların merak ettiği bu soruya Hakan Yanık’tan açıklama geldi. Hakan Yanık, pandemi döneminde araçların oldukça önem kazandığını belirtti ve araba almayı düşünen herkesin geç kalmadan araç sahibi olması gerektiğini söyledi. Elinde parası olan herkesin arabaya yöneldiğini vurgulayan Yanık, yaz aylarında bayramın da gelmesiyle araba bulmanın zorlaşacağını bu sebepten dolayı bir an önce araba almak isteyenlerin bu isteklerini yerine getirmesini gerektiğini söyledi. İkinci el piyasasının şu an normal bir seyirde gittiğinin altını çizen Yanık, yaz aylarıyla beraber piyasanın yükseleceğini iddia etti.

Uzmanlar ise fiyatların düşmesinin üretime bağlı olduğunu bildiriyor. Sıfır araçlarının üretiminin artmasıyla ikinci el piyasasının düşeceğini aktaran uzmanlar, ÖTV indiriminin de piyasayı düşüreceğini söylüyor.




Son Güncelleme: 07.05.2021 21:10
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Anahtar Kelimeler:
Ikinci El ArabaArabaAraçPandemi
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