İkinci el araba fiyatları düşecek mi, şimdi araba alınır mı? 2021 2.elde fiyatlar yükselir mi?

Pandemi döneminde talebin artmasıyla ve sıfır araç üretiminin durması ile birlikte ikinci el araba fiyatları oldukça fazla oranda artmıştı. Son günlerde sıfır araç üretiminin yeniden artmasıyla ve salgının gidişatına dair önemli gelişmelerin olması nedeni ile ikinci el araç piyasasında düşüş bekleniyor.

İkinci el araç piyasasında son durum ne?

Koronavirüs salgını sebebi ile Türkiye'de ikinci el araç satışları, toplu taşıma yerine bireysel araç kullanımının arttığı 2020 senesinde son beş yılın en yüksek rakamına ulaştı. MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, konu ile ilgili Anadolu Ajansa önemli açıklamalarda bulundu. İkinci el araç piyasasıyla ilgili olarak tüm olumsuzluklara rağmen geçen sene büyümenin devam ettiğini belirtti. Erkoç, 2019 senesinde 8,7milyon motorlu kara taşıtının satışının yapıldığını, bu sayısının geçtiğimiz sene 9,2milyona yükseldiğini açıkladı. Erkoç, bu rakamın 2018 senesinde 7,7milyon, 2017 senesinde 7,5milyon ve 2016 senesinde de 6,7milyon olduğunu söyledi.

2020 senesindeki ikinci el araç piyasasında satışların Ekim ayına kadar arttığını ancak sonrasında bir durgunluğun yaşandığını söyleyen Erkoç, 2020 senesinin Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre satışı yapılan araç sayısının yarı yarıya düştüğünü açıkladı. Konu ile ilgili olarak Erkoç, pandemi nedeni ile kişisel araç kullanımının artmasıyla ve sıfır araç pazarında durgunluk yaşanması nedeni ile 2020 senesi süresince ikinci el araca talebin arttığını söyledi.

Böylece beş sene boyunc sektörün büyümeye devam ettiğini söyleyen Erkoç, Ekim ayından beri ikinci el araç pazarında büyük bir durgunluğun olduğunu belirtti.. Aralık ayında %64,2'si otomobıl olacak şekilde toplam 544bin 583 aracın el değiştirdiğini belırtti. Bir önceki yıl ise aynı dönemde bu rakamın 1milyon 22bin 892 olduğunu söyledi. Dolayısı ile 2016 senesinden bu yana tüm ayların en düşük satışının 2020 senesinin Aralık ayında olduğunu söyledi.

İkinci el araç fiyatları düştü mü?

Birçok kişi şu sıralar araba fiyatlarının düşüp düşmediğini araştırıyor. Piyasada yaşanan durgunluk sebebi ile fiyatların düştüğüne dikkat çeken Erkoç, ikinci el araba fiyatlarında %15'e varan bir düşüşün yaşandığını söyledi.

Aşı çalışmalarının başlaması ve normalleşme süreciyle birlikte ötelenen ikinci el talebinin artacağını belirten Erkoç, aralık ayında satışlarda meydana gelen ciddi düşüşün potansiyel alıcıların beklediğini söyledi. Şubat ayı itibari ile bekleyen alıcıların harekete geçmesinin beklendiğini söyleyen Erkoç, talebin artmasının araç fiyatlarına yansıyacağını belirtti.

Salgının ilerleyen dönemlerde hangi durumda olacağı tahmin edilememesi yüzünden tüm dünyada sıfır araç üretimi ve tedarigin de yaşanabilecek sıkıntıların ikinci el araç fiyatları üzerinde etkili olabileceği değerlendirdi. Erkoc, 2021’de ikinci el araç sektönün büyümeye devam edeceğini ve bu yönde beklentilerinin olduğunu belirtti.

Araba alma zamanı mı?

Araç satın almak isteyen kişiler bunun için doğru zamanı bekliyor. Bu durumda uzmanların açıklamalarının büyük bir önem taşımakta. Erkoc, yaptığı açıklamalarda araç almak isteyen kişilerin fiyatlarda meydana gelen düşüşü bir fıırsat olarak değerlendireceğini söyledi. Bugünlerin araç almak için doğru bir zaman olunduğunuda ekledi.

Daha öncede özellikle fiyatlardaki düşüşün ciddi anlamda hissedildiği Aralıık ayında konu ile ilgili olarak açıklamalar yapan Erkoç, o dönemde araç satın almak isteyenlerin açıklamalarında "Şu an ikinnci el araç satın almak isteyenler için uygun bir zamandayı." ifadelerini kullanmıştı. Erkoç, salgının etkisi ile üretim ve tedarikde yaşanabilecek belirsizlikler nedeni ile fiyatlarda da değişkenlik olacağını söylemişti.

İkinci el araç piyasası yükselir mi?

Geçen haftalarda İhlas Haber Ajansına konuşan Samsun İkinci El Otomobilciler Denek Başkanı İbrahim Kınık, iki aydır işlerinin azaldığını söyledi. Kınık, piyasada geçen dönemde yaşanani rüzgarla birlikte fiyatların ikiye katladığını söyleyerek bu yüzden işlerde durumların değiştiğinide belirtti. Piyasada düşme yaşandığını ve artık durduğunu belirtti.

Dövizin geri gitmesi ve faizlerin yüksek olması ile araba işlerininde duracağını aktaran Kınık, 1milyonTL'lik lüks araçlar da 150binTL kadar gerileme olduğunu belirtti. İkinci el araç fiyatlarında aşağı yönde olduğunu söyledi. Orta sınıf otomobillerdeyse %20 oranında bir indirimin yaşandığını ve iki ay öncesinde 100binTL olan bir aracın 80-85binTL'ye kadar gerilediğini açıkladı.

Fiyatların bugünkü seviyesinin altına düşmesini beklemediklerini söyleyen Kınık, düşüşlerin intenetteki satış fiyatlarına az yansıdığını ve yüksek fiyattan araç alan kişilerin fiyatları düşürmeyeceğini belirtti. Piyasanın hareketlenmesi için fiyatların oturması gerektiğini söyleyen Kınık, birçok kişinin bu fiyatlara alışması ile birlikte yaza doğru her şeyin düzeleceği beklentisinde olduklarını söyledi. Sıfır araç girişinin artması ile birlikte piyasanın düşmeye başladığını söyleyen Kınık, birçok bayiide sıfır aracın bulunduğunu ve piyasaların kısa zamanda oturmaya başlayacağını söyledi. Araba almak isteyenlerin arabayı seçip almalarını söyledi. Artık araçların fiyatlarının düşmeyeceğini belirten Kınık, fiyatların ancak bu kadar düşeceği tahmininde bulundu.

İkinci el araç fiyatları ne olacak?

İhlas Haber Ajansına ikinci el otomobillerde fiyatların %20 oranın da düştügünü söyleyen galerici Rıfat Bilgili ise 2020 senesinin Kasım ayından bu yana ikinci el piyasasının durakladığını söyledi. Bunun sonucunda fiyatlarda gerilemenin başladığını aktaran geçen sene bir dönem %100 yükselen fiyatların bugünlerde ise %20 oranında düştüğünü belirtti.

İnsanların bugünkü durumdaki fiyatlara alıştığını ve yıl başından sonra fiyatlarda düşmenin yaşanmadığı söyleyen Bilgili, insanların yeni senenin ilk ayının sona ermesiyle birlikte ikinci el araba almak için fırsat zamanı olduğunu söyledi. Şubat ayından itibaren fiyatların yükseleceğini söyleyen Bilgilı, yükselme trendinin sene sonuna kadar süreceğini söyledi.

1milyonTL ve üstü lüks araçlarda piyasasının hareketlik kazanayacağını ve bunlarda alım gücünün düşük olduğu yönünde değerlendirmesinde bulunan Bilgili, 50binTL ile 500binTL arasındaki araçlardaysa fiyatların yükseleceğini söyledi. İntenet satışlarını takip ettiklerini söyleyen Bilgili, görüşme yapılmamasına rağmen favoriye alınan araç sayısının her gün arttığını ve alabilme düşüncesiyle arayışta olanları gözlemlerinin olduklarını belirtti. Buna bağlı olarakda orta sınıfta fiyatların daha da düşmeyeceği ve artabileceğini söyledi.