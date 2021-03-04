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İkici el ve sıfır konut alma planları yapanlar için güncel konut kredisi faiz oranları 4 Mart 2021 Perşembe

İkici el ve sıfır konut alma planları yapanlar için güncel konut kredisi faiz oranları basına aktarıldığı ilk günden beri büyük ilgi topladı. Yeni gelişmeleriyle de dikkat çeken İkici el ve sıfır konut alma planları yapanlar için güncel konut kredisi faiz oranları haberinde Mart 4 2021 günü son durum ne oldu merak ediyorsanız hemen haberimizi okuyarak ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

04 Mart 2021 Perşembe 03:26
İkici el ve sıfır konut alma planları yapanlar için güncel konut kredisi faiz oranları 4 Mart 2021 Perşembe
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Pandemi süreci itibariyle yaşanılan ekonomik dengesizliği kurtarmak açısından birçok banka düşük faiz oranıyla kredi imkanları sunmaya başlamıştı. Piyasayı hareketlendirmek isteyen bankalar, ev almak  isteyenler için birçok kredi kampanyası oluşturarak, onlara ev alma imkanı sunmayı amaçlamaktadır.

Kampanyaların kamu bankaları ayağında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıkladığı konut kampanyası ile birlikte vatandaşlara uygun faiz oranlı ve 1 yıl sonra ödeme imkanı sunan kredilerin kamu bankaları tarafından verileceğini duyurmuştu.

Düşen faiz yüzdelerini fırsat bilen ev satıcıları, konut fiyatlarında artışa gitti. Bu konuda yetkililer konut sahiplerini uyarırken, bankalar ise yeni düzenlemeler yaparak kredi kampanyalarını güncellediler. Ev sahibi olmak isteyenleri hayal kırıklığına uğratan artan ev fiyatları üzerine, yeni düzenlemelere giden bankalar, vade ve faizlerde değişiklik yaptı.

İkinci el konut kredisi faiz oranları

Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte kamu bankaları çeşitli kampanyalar ile birlikte müşterilerine kredi vermeye başladı. Konut kredisinde uygun faiz  belirleyen bankalar, vade seçeneği ile de çoğu müşterisini ev sahibi yapmayı hedefledi. Bu çerçevede 1 yıl sonra ödemeye başlama kolaylığı sağlayan bankalar 180 ay vade seçeneği sunduğu kredileri 0,74 faiz  ile müşterilerine verdi.

Bu kredi oranlarında ve vadelerinde yeni düzenlemeler gerçekleştiren kamu bankaları, 0,79 olan faiz oranını 1,25’e çıkardı. Ayrıca vade seçeneğinde de düşüşe giderek 120 ay vade seçeneği sunacağını açıkladı. Enflasyon ve TL'nin değer kaybı nedeni ile tekrar konut kredisi faiz oranlarında yapılan güncelleme ile kamu bankaları %0,79 'dan %1,25'e yükseltti. 

Bu değişikliğin temel sebebi olarak uygun kredi imkanlarının ardından yükselen ev fiyatlarının olduğu gösteriliyor .

İkinci el konut kredisinde değişiklik

Yeni konutların kredi kampanyasında herhangi bir değişikliğe gitmeyen kamu bankaları, ikinci el konut sahibi olmak isteyenler için sunduğu kredi imkanlarını yeniden düzenledi.

180 ay vade seçeneği sunan banka, ikinci el ev alacak kişiler için bu vadeyi 120 aya kadar düşürdü. Ayrıca faiz oranlarını da değiştiren kamu bankaları 0,79 olan faiz oranını 1,25'e yükseltti. Bu değişikliklerin ardından son olarak 1 yıl sonra ödeme seçeneğini de ikinci el konutlardan kaldırdı. Kamu bankaları konut kredi faiz oranlarında güncelleme yapmaya devam ediyor. 

Sıfır konut kredisi faiz oranları

Sıfır konut alacaklar için kredi imkanlarında değişiklik yapmayan kamu bankaları, 1,25 faiz oranı ile 180 aya kadar konut kredisi imkanı sağlamaktadır. Üç büyük şehir olan İstanbul, İzmir ve Ankara’da sıfır ev alacaklar için 750.000 TL’ye kadar konut kredisi imkanı sunulurken, bu tutar diğer şehirler için 500.000 TL olarak belirlendi.

27 ŞUBAT 2021 BANKA KREDİ FAİZ ORANLARI

27 ŞUBAT ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

- Tüketici kredisi: 1.58

- Taşıt kredisi: 1.66

- Konut kredisi: 1.47

27 ŞUBAT HALKBANK FAİZ ORANLARI

- İhtiyaç kredisi: 1,56

- Taşıt kredisi: 1,58

- Konut kredisi: 1,42

27 ŞUBAT VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

- Konut kredisi: 1.49

- İhtiyaç kredisi: 1.79

- Taşıt kredisi: 1.35

27 ŞUBAT GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI

- İhtiyaç kredisi: 1.49

- Konut kredisi: 1.49

- Taşıt kredisi: 1.64

27 ŞUBAT İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

- İhtiyaç kredisi: 1.50

- Taşıt kredisi: 1.55

- Ev kredisi: 1.40

27 ŞUBAT TEB FAİZ ORANLARI

-İhtiyaç Kredisi: 1.45

- Konut kredisi: 1.40

27 ŞUBAT QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

- İhtiyaç kredisi: 1.33

- Konut kredisi: 1.68

- Taşıt kredisi: 1.61

27 ŞUBAT DENİZBANK FAİZ ORANLARI

- İhtiyaç kredisi: 2.17

- Tüketici kredisi: 2.17

- Mortgage kredisi: 1.58

- Taşıt kredisi: 1.74

27 ŞUBAT YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

- İhtiyaç kredisi: 1.79

- Taşıt kredisi: 1.60

- Konut kredisi: 1.45

27 ŞUBAT AKBANK FAİZ ORANLARI

- Direkt kredi: 2.03

- İhtiyaç kredisi: 1.96

- Taşıt kredisi: 1.51

- Konut kredisi: 1.39

 

 

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 03:26
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