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İkici el ve sıfır konut alma planları yapanlar için güncel konut kredisi faiz oranları 17 Aralık 2020 Perşembe

Gündemi bir süredir meşgul eden İkici el ve sıfır konut alma planları yapanlar için güncel konut kredisi faiz oranları haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 17.12.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

17 Aralık 2020 Perşembe 17:52
İkici el ve sıfır konut alma planları yapanlar için güncel konut kredisi faiz oranları 17 Aralık 2020 Perşembe
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Pandemi süreci itibariyle yaşanılan ekonomik dengesizliği kurtarmak açısından birçok banka düşük faiz oranıyla kredi imkanları sunmaya başlamıştı. Piyasayı hareketlendirmek isteyen bankalar, ev sahibi olmak isteyenler için birçok kredi kampanyası oluşturarak, onları ev sahibi etmeyi amaçlamaktadır.

Kampanyaların kamu bankaları ayağında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıkladığı konut kampanyası ile birlikte vatandaşlara uygun faiz oranlı ve 1 yıl sonra ödeme imkanı sunan kredilerin kamu bankaları tarafından verileceğini duyurmuştu.

Düşen faiz oranlarını fırsat bilen ev satıcıları, konut fiyatlarında artışa gitti. Bu konuda yetkililer konut sahiplerini uyarırken, bankalar ise yeni düzenlemeler yaparak kredi kampanyalarını güncellediler. Ev sahibi olmak isteyenleri hayal kırıklığına uğratan artan ev fiyatları üzerine, yeni düzenlemelere giden bankalar, vade ve faiz oranlarında değişiklik yaptı.

İkinci el konut kredisi faiz oranları

Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte kamu bankaları çeşitli kampanyalar ile birlikte müşterilerine kredi vermeye başladı. Konut kredisinde uygun faiz oranı belirleyen bankalar, vade seçeneği ile de çoğu müşterisini ev sahibi yapmayı hedefledi. Bu çerçevede 1 yıl sonra ödemeye başlama kolaylığı sağlayan bankalar 180 ay vade seçeneği sunduğu kredileri 0,74 faiz oranı ile müşterilerine verdi.

Bu kredi oranlarında ve vadelerinde yeni düzenlemeler gerçekleştiren kamu bankaları, 0,79 olan faiz oranını 1,25’e çıkardı. Ayrıca vade seçeneğinde de düşüşe giderek 120 ay vade seçeneği sunacağını açıkladı. Enflasyon ve TL'nin değer kaybı nedeni ile tekrar konut kredisi faiz oranlarında yapılan güncelleme ile kamu bankaları %0,79 olan faiz oranlarını %1,25'e yükseltti. 

Bu değişikliğin temel sebebi olarak uygun kredi imkanlarının ardından yükselen ev fiyatlarının olduğu gösteriliyor.

İkinci el konut kredisinde değişiklik

Yeni konutların kredi kampanyasında herhangi bir değişikliğe gitmeyen kamu bankaları, ikinci el konut sahibi olmak isteyenler için sunduğu kredi imkanlarını yeniden düzenledi.

180 ay vade seçeneği sunan banka, ikinci el ev alacak kişiler için bu vadeyi 120 aya kadar düşürdü. Ayrıca faiz oranlarını da değiştiren kamu bankaları 0,79 olan faiz oranını 1,25'e yükseltti. Bu değişikliklerin ardından son olarak 1 yıl sonra ödeme seçeneğini de ikinci el konutlardan kaldırdı. Kamu bankaları konut kredi faiz oranlarında güncelleme yapmaya devam ediyor. Son görüşmeler sonrasında alınan karar ile birlikte ikinci el konut kredisi faiz oranları %1,25'e çıkarıldı.

Sıfır konut kredisi faiz oranları

Sıfır konut alacaklar için kredi imkanlarında değişiklik yapmayan kamu bankaları, 1,25 faiz oranı ile 180 aya kadar konut kredisi imkanı sağlamaktadır. Üç büyük şehir olan İstanbul, İzmir ve Ankara’da sıfır ev alacaklar için 750.000 TL’ye kadar konut kredisi imkanı sunulurken, bu tutar diğer şehirler için 500.000 TL olarak belirlendi.

 14 ARALIK 2020 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi : %1,75

Taşıt Kredisi : %1,75

Konut Kredisi : %1,65

14 ARALIK 2020 HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Taşıt kredisi 1.80

İhtiyaç kredisi: 1.80

Konut Kredisi: 1.52

14 ARALIK 2020 VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi 1.48

İhtiyaç kredisi: 1.62

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49

14 ARALIK 2020 İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

14 ARALIK 2020 AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 2.02

İhtiyaç kredisi: 1.92

Taşıt kredisi: 1.51 ( 0 KM) - 1.53 (2.EL)

Konut kredisi: 1.41

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 1.97

14 ARALIK 2020 GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor

Konut kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.64

14 ARALIK 2020 TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.50

Konut kredisi: 1.49



Son Güncelleme: 17.12.2020 17:52
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