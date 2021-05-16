İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

İkici el ve sıfır konut alma planları yapanlar için güncel konut kredisi faiz oranları 16 Mayıs 2021 Pazar

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı İkici el ve sıfır konut alma planları yapanlar için güncel konut kredisi faiz oranları haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 16.05.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

16 Mayıs 2021 Pazar 12:11
İkici el ve sıfır konut alma planları yapanlar için güncel konut kredisi faiz oranları 16 Mayıs 2021 Pazar
Takip Et:

Pandemi süreci itibariyle yaşanılan ekonomik dengesizliği kurtarmak açısından birçok banka düşük faiz oranıyla kredi imkanları sunmaya başlamıştı. Piyasayı hareketlendirmek isteyen bankalar, ev almak  isteyenler için birçok kredi kampanyası oluşturarak, onlara ev alma imkanı sunmayı amaçlamaktadır.

Düşen faiz yüzdelerini fırsat bilen ev satıcıları, konut fiyatlarında artışa gitti. Bu konuda yetkililer konut sahiplerini uyarırken, bankalar ise yeni düzenlemeler yaparak kredi kampanyalarını güncellediler. Ev sahibi olmak isteyenleri hayal kırıklığına uğratan artan ev fiyatları üzerine, yeni düzenlemelere giden bankalar, vade ve faizlerde değişiklik yaptı.

İkinci el konut kredisi faiz oranları

Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte kamu bankaları çeşitli kampanyalar ile birlikte müşterilerine kredi vermeye başladı. Konut kredisinde uygun faiz  belirleyen bankalar, vade seçeneği ile de çoğu müşterisini ev sahibi yapmayı hedefledi. Bu çerçevede 1 yıl sonra ödemeye başlama kolaylığı sağlayan bankalar 180 ay vade seçeneği sunduğu kredileri 0,74 faiz  ile müşterilerine verdi.

Bu kredi oranlarında ve vadelerinde yeni düzenlemeler gerçekleştiren kamu bankaları, 0,79 olan faiz oranını 1,25’e çıkardı. Ayrıca vade seçeneğinde de düşüşe giderek 120 ay vade seçeneği sunacağını açıkladı. Enflasyon ve TL'nin değer kaybı nedeni ile tekrar konut kredisi faiz oranlarında yapılan güncelleme ile kamu bankaları %0,79 'dan %1,50'e yükseltti. 

Bu değişikliğin temel sebebi olarak uygun kredi imkanlarının ardından yükselen ev fiyatlarının olduğu gösteriliyor .

İkinci el konut kredisinde değişiklik

Yeni konutların kredi kampanyasında herhangi bir değişikliğe gitmeyen kamu bankaları, ikinci el konut sahibi olmak isteyenler için sunduğu kredi imkanlarını yeniden düzenledi.

180 ay vade seçeneği sunan banka, ikinci el ev alacak kişiler için bu vadeyi 120 aya kadar düşürdü. Ayrıca faiz oranlarını da değiştiren kamu bankaları 0,79 olan faiz oranını 1,25'e yükseltti. Bu değişikliklerin ardından son olarak 1 yıl sonra ödeme seçeneğini de ikinci el konutlardan kaldırdı. Kamu bankaları konut kredi faiz oranlarında güncelleme yapmaya devam ediyor. 

Sıfır konut kredisi faiz oranları

Sıfır konut alacaklar için kredi imkanlarında değişiklik yapmayan kamu bankaları, 1,25 faiz oranı ile 180 aya kadar konut kredisi imkanı sağlamaktadır. Üç büyük şehir olan İstanbul, İzmir ve Ankara’da sıfır ev alacaklar için 750.000 TL’ye kadar konut kredisi imkanı sunulurken, bu tutar diğer şehirler için 500.000 TL olarak belirlendi.

Bankaların kredi faiz oranları öğrenip karşılaştırma yapmak için link'e tıklayabilirsiniz; https://www.hangikredi.com/hangikredi/banka-kredileri

 


Son Güncelleme: 16.05.2021 12:11
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 İlave tediye ne kadar, yattı mı? Kamu işçisinin ilave tediyeleri ne zaman ödenecek?
2021 İlave tediye ne kadar, yattı mı? Kamu işçisinin ilave tediyeleri ne zaman ödenecek?
Mercan Kimya halka arz ne zaman gerçekleşecek?
Mercan Kimya halka arz ne zaman gerçekleşecek?
Arefe Günü borsa açık mı, işlem yapılabiliyor mu?
Arefe Günü borsa açık mı, işlem yapılabiliyor mu?
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları 14 Mayıs 2021 Cuma
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları 14 Mayıs 2021 Cuma
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Mayıs 2021
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Mayıs 2021
Kimler e-fatura düzenlemek zorunda? E-faturaya nasıl geçilir?
Kimler e-fatura düzenlemek zorunda? E-faturaya nasıl geçilir?

Popüler Haberler

Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 16 Mayıs 2021 Pazar
Android cihaza Root yapma işleminin faydaları nelerdir?
İkici el ve sıfır konut alma planları yapanlar için güncel konut kredisi faiz oranları 16 Mayıs 2021 Pazar
Bisiklet alımı için en uygun kredi desteği veren bankalar 2021
Subay olmak için sağlanması gereken şartlar? Subaylar aylık ne kadar maaş alır?
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 16 Mayıs 2021 Pazar 1 yıl erteleme ve 180 ay vade fırsatı
Kalıcı makyaj ne kadar kalıyor, kalıcı makyaj ne zaman çıkar?
Cevizli gaziantep baklavası nasıl yapılır? 2021 Evde cevizli baklava tarifi
Hidrokarbon nasıl işlenir, nerelerde kullanılır?
e-Devlet SGK borçlanma başvurusu ve ödeme işlemleri 2021
Kimlik kaybolunca yapılması gerekenler nelerdir? 2021 Yeni kimlik nasıl çıkarılır?
Son Yaz hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Engellilerin hangi hakları vardır? 2021 Engelli hakları
Elektrik faturası desteği nereye başvurulur? 2021Elektrik faturası devlet destek şartları
Burç tarihleri değişti mi? Astrolojik dengeleri değiştirecek açıklama
Devletten karşılıksız işsizlik maaşı ödemesi! İşsizlik maaşı nasıl alınır? Karşılıksız 1300 TL maaş ödemesi
Star TV Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Kazara Aşk ne zaman başlar?
Savaşçı yeni bölüm fragmanı 22 Mayıs 2021 Cumartesi - Savaşçı yeni bölümde neler olacak?
HES kodu hangi numaradan, nasıl alınır? 2021 HES kodu işlemleri
Ptt kargo gönderimi kaç gün sürüyor, kaç günde teslim ediyor? 2021
Emanet dizisi Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.