İhtiyaç sahiplerine kişi başına 5.000 lira yatırılacak!

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Türkiye'de bulunan ofisiyle bir ortak çalışma yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yürütülen projeler kapsamında koronavirüs salgınının etkisini azaltmak adında yeni destek programları hazırladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Vedat Bilgin, destek başvurularının ise Bakanlığın resmi sitesi (https://forms.ailevecalisma.gov.tr/uigm/form/) üzerinden alınacağını açıkladı.

Bugün başlatılan destek başvurularında ise hazırlanan program kapsamında ihtiyaç sahibina kişi başına 5000 TL destek ödemesi yapılacağı belirtildi. 'Kırtasiyeci Esnafına Destek' adı altında başlatılan programın 14 ilde uygulanacağını söyleyen Bakan Bilgin, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ordu, Bursa, Eskişehir, Konya, Gaziantep, Denizli, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da kırtasiyeci olarak faaliyete bulunan toplam 1200 esnafın bu destekten yararlanabileceğini ifade etti.

14 ayrı ilde başlatılan bu programla birlikte kişi başına 5.000 TL, toplamda da 6 milyon TL destek verileceğini söyleyen Bakan Bilgin, başvuruların daha fazla olması durumunda kriterler belirlediklerini anlattı. Bu kriterleri ise başvuru yapan esnafın emeklilik yada yaşlılık aylığı alıp alınmadığı, işletme hesap defterlerinin esasa deftere göre tutulup tutulmadığı, işyeri faaliyete başlama tarihi gibi belirlediklerini söyleyen Bakan Vedat Bilgin, hibe ödemelerinden hak kazanarak ödeme alacak olan kişilerin de yine Bakanlığın resmi sitesinden duyurulacağını kaydetti. Bakan Bilgin, ödemelerin ise T.C. kimlik numaralarıyla birlikte hak sahiplerinin kendilerine en yakın PTT şubelerinden alabileceklerini belirtti.