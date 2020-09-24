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İhtiyaç sahiplerine devlet yardımı! Milyonlarca kişiye para yardımı!

İhtiyaç sahiplerine farklı alan ve kurumlardan 43 ödeme yapılmaktadır. Devlet, hastalık, dul, engelliler için emeklilik, elektrik, barınma yardımı gibi farklı alanlarda yardım sağlıyor ve şimdi ihtiyacı olanlara maaş belirleyecek. Bu yardımdan faydalanabilmek için gerekli şartlar nelerdir? Yazımızdan ulaşabilirsiniz.

24 Eylül 2020 Perşembe 17:15
İhtiyaç sahiplerine devlet yardımı! Milyonlarca kişiye para yardımı!
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Her yıl belirli tarihlerde ihtiyaç sahiplerine sağlık, yemek, barınma gibi alanlarda yardım sağlanmaktadır. Yardım türleri arasında en popüler yardım, yoksullara yardım olarak da adlandırılan, muhtaçlara yönelik engellilik emekli maaşıdır.

MUHTAÇ AYLIĞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Annesi ve babası olmayan muhtaç çocuklar ve% 40'ın üzerinde engelli muhtaç vatandaşlar, gerekli şartları sağladıkları takdirde ihtiyaç duydukları aylığı alabilirler. İhtiyaç durumunda emekli maaşı almak için koşullar vardır. Bu koşullar;

  • İhtiyaç sahibi emekli aylığı isteyen kişinin emekli maaşı veya geliri olmamalıdır.
  • İhtiyaç duydukları emekli aylığını alan kişilerin sosyal güvencesi olmamalıdır.
  • Kişi, bir mahkeme emriyle bakım altında ilgilenilmemesi gerekir.
  • Kişi gelir getirici, taşınır veya taşınmaz mallara sahip olmamalıdır.

Muhtaçlık Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vatandaşın yaşadığı şehre bağlı Vakıf Genel Müdürlüğü'nde bu şahsen yapılır. Ancak yüz yüze görüşemeyen vatandaşlar intenet üzerinden de başvuru yapabilirler.

MUHTAÇ AYLIĞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER


Başvuru koşullarını karşılayan kişilerden istenen birkaç belge vardır. Başvuru formuyla birlikte, bir sağlık komisyonu tarafından engelliler için bir engellilik belgesi hazırlamanız istenecektir. Talep edilen evrakları online olarak sunmanın yanı sıra Vakıf Genel Müdürlüğüne şahsen başvurabilirsiniz

MUHTAÇ AYLIĞI NE KADAR?

Engelli ve yetimlerin 2020 yılı aylık maaşı 977 TL'dir.

MUHTAÇLIK MAAŞI NEREYE YATAR?

Başvurunuz onaylanırsa, ihtiyaç duyduğunuz emekli maaşınızı PTT'den çekebilir veya mevcut kamu bankalarındaki banka hesaplarınıza havale ettirebilirsiniz. Sağlık aylığı başvurusunun onaylanmasının ertesi günü vatandaşların TC kimlik numarasının son hanesine göre ödeme yapılacaktır.

MUHTAÇ AYLIĞINA İNTERNETTEN NASIL BAŞVURULUR?

İhtiyaç sahibi emekli aylığına başvurmak için e-devlet web sitesine girmelisiniz. TC Kimlik numaranız ve şifreniz ile e-devlete giriş yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığı menüsüne giriniz. Daha sonra "Muhtaçlık (dul yetim maaşı)" uygulamasına tıklayın. Bağlantıyı girdikten sonra hedef sayfada talep ettiğiniz bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Bu işlemi tamamladıktan sonra başvurunuz incelenecektir. Sınavı geçtikten sonra e-devlet üzerinden sosyal hizmet bankasının hesap kimlik adresini girebilir ve maaşınızın hangi hesaba yatırılacağını seçebilirsiniz.



Son Güncelleme: 24.09.2020 17:15
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Anahtar Kelimeler:
E-devletMaaş
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