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İhtiyaç sahiplerine 4 koldan destek! Yüzde 50 artırıldı..

Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen yardımlar 4 koldan devam ederken ödemelerde yüzde 50 oranında bir artış yapıldığı bildirildi. Buna göre dul kadınlara devlet 275 TL'lik yardımı 325 TL'ye çıkarırken asker ailelerine bu yardım 400 TL'ye yükseltildi.

21 Haziran 2021 Pazartesi 09:42
İhtiyaç sahiplerine 4 koldan destek! Yüzde 50 artırıldı..
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Devlet, tüm ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Tüm imkanlar destek almak isteyen vatandaşlar için seferber edilirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı tüm birimler yurdun her köşesinde yaşayan ihtiyaç sahibine ulaşmaya çalıştı.

Pandemi nedeniyle Devlet, sosyal yardım programlarında ödenen tutarlarda yüzde 18 ve yüzde 50 arasında değişen bir oran artırımına gitti. Yapılan bu artırımlarla birlikte eşi vefat eden dul kadınlara yönelik yapılan nakdi yardım aylık tutarının 275 TL'den 325 TL'ye liraya çıkarıldığı bildirilirken muhtaç durumda olan asker ailelerine yapılan nakdi yardım aylık tutarı da 275 TL'den 400 TL'ye yükseltildi.

Muhtaç durumda olan asker çocukları bundan sonra 150 TL nakdi yardım tutarı alacak ve aynı miktar öksüz ve yetim yardımı alan çocuklara da verilecek.

"ANNELER İÇİN SAĞLIK YARDIMI"

Şartlı sağlık ve gebeliğin yanı sıra annelere lohusalık yardımı da veren Devlet, bu yardımları 35 TL'den 45 TL'ye çıkardı. Annelere verilen doğum yardımı ise aylık 75 TL'den 100 TL'ye yükseltilirken şartlı eğitim yardımı alan ve ilköğretimde okuyan kız çocukları bundan sonra aylık 50 TL, erkek çocukları aylık 45 TL, ortaöğretimde okuyan kız çocukları 75 TL ve erkek çocukları da 55 TL alacak.

 


Son Güncelleme: 21.06.2021 09:42
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