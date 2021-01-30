İhtiyaç sahiplerine 1300 TL devlet yardımı ödemesi

Koronavirüs salgınının olumsuz etkileri devam ediyor. Hem maddi hem de manevi şekilde vatandaşı zor duruma sokan salgın ile ilgili devletin yaptığı çalışmalar devam ediyor. Salgının ilk gününden itibaren vatandaşın yanında olan devlet, çeşitli destek paketleri ile vatandaşa destek olmuştu. Bu destekler tüm hızıyla devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrük Selçuk, yardıma muhtaç ailelere, destek yapılacağını açıkladı. 1300 TL değerinde bir destek yapılacağını açıklayan Selçuk, bu zor dönemde vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

Başvurular

Bu yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvuruda bulunabilecekler. Bağlı bulundukları il ve ilçedeki vakıfa giderek gereken evrakları teslim eden vatandaşlar, başvuru işlemlerini tamamlamış olacaklar.

Daha önce pandemi destek paketlerinden yararlananlar, kamu işçileri, devlet memurları, SGK üzerinden gelir sahibi olanlar, işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar, bu yardımı alamazlar.

Gereken evraklar

Dilekçe

Nüfus cüzdanı

Gereken durumlarda sağlık raporu

Gereken durumlardan öğrenci belgesi

İşkur ve meslek kurslarına başvuruda bulunulduğuna dair belge

Bu şartları yerine getiren ihtiyaç sahipleri başvuruda bulunarak, bu destek paketinden yararlanabilir. Ayrıca sosyal hizmet kuruluşlarında kalan veya koruyucu aile yanından ayrılan çocuklar da, bu paketten yararlanabilirler.