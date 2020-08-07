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İhtiyaç sahibi vatandaşlara karşılıksız maddi yardım yapılıyor

Sosyal devlet anlayışıyla başvuran herkese karşılıksız maddi yardım yapılıyor. Çalışan çalışmayan emekli herkes alabilir. İhtiyaç sahibi vatandaşlara pek çok alanda destekler verilmektedir.

07 Ağustos 2020 Cuma 21:08
İhtiyaç sahibi vatandaşlara karşılıksız maddi yardım yapılıyor
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#yil# #ay#  ayından itibaren devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için destek ödemeleri yapılacak. Temmuz ayının bitimine kısa süre kala vatandaşlar 277 TL ila 1460 TL arası devlet yardımlarına başvuruda bulunabilecek.

#yil# #ay#  ayı destekleri vatandaşların hesaplarına aktarılmaya başlandı. #yil# #ay#  ayından itibaren 8 kalem destek ödemeleri ihtiyaç sahiplerine transfer edilecek. #yil# #ay#  ayı için 277 TL – 1460 TL destek ödemesi alınabilecek.

Sosyal devlet anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların eksikliklerinin giderilebilmesi için gıda, nakit ve kıyafet yardımları yapılmaktadır. #yil# #ay#  ayında ihtiyaç sahiplerine de yardım ödemeleri sürdürülmektedir. Ay bitmeden gerekli şartları taşıyan vatandaşlar başvurularını yaparak devlet desteklerinden yararlanabilecek.

Temmuz ayı için vatandaşlara 8 kalem yardım veriliyor. Bunun dışında COVID-19 nedeniyle 2 milyon haneye Temmuz ayında 1000 TL destek ödemesi verilecek.

#yil# #ay# ayı çeyiz desteği


Yetim kız çocuklarının evlenmeleri halinde devlet tarafından çeyiz destekleri ödenecek. SSK veya Bağ-Kurlu anne veya babasını kaybetmiş olan kız çocukları bir defaya mahsus olmak suretiyle 24 maaş kadar çeyiz yardım desteğinden faydalanabilecek.

Engellilere devlet desteği

2020 yılının Temmuz ayından itibaren ihtiyaç sahibi engellilere devlet destekleri artırılarak ödenecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü engelli vatandaşlara aylık 818 TL ödeme yapacak. Engellilere sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma olanağı da tanınmaktadır.

#yil# #ay# ayı cenaze yardımı

SGK İl Müdürlüklerine başvuruda bulunan vatandaşlar ölen yakınlarına 360 gün sigorta prim ödeme şartıyla 716 TL cenaze yardım ödemesi yapacak.

#yil# #ay#  SGK’dan rapor parası

Çalışan vatandaşlar işgöremez oldukları günlerde rapor paralarını SGK’dan alabilecek. Raporlu günler için vatandaşlara yapılan rapor parası ödemeleri çalışanlar adına PTT hesaplarına yatırılmaktadır.



Son Güncelleme: 07.08.2020 23:57
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