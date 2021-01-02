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İhtiyaç sahibi vatandaşlar için devlet tarafından yapılan sosyal yardımlar neler?

Pandemi sürecinde devlet yardıma muhtaç vatandaşlara için birçok yardım kampanyası düzenledi. Vatandaşlar ihtiyaç sahibi vatandaşlar için devlet tarafından yapılan yardımlar neler sorusunu araştırıyor.

02 Ocak 2021 Cumartesi 15:29
İhtiyaç sahibi vatandaşlar için devlet tarafından yapılan sosyal yardımlar neler?
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Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak sorunlar ortaya çıktı. Bu süreçte devlet birçok yardım kampanyası düzenledi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımda bulundu. Koronavirüs  salgını sürecinde Alo 153 hattı üzerinden gelen çağrılar kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara yardım edildi. Öte yandan “Yaşlı Destek Programı” kapsamında büyükşehir belediyeleri de 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarda bulundu.

Bu yardımların yanı sıra 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal tesislerde sıcak çorba ve yemek yardımı da yapılıyor. Birçok büyükşehir belediyesi bünyesinde bulunana sosyal tesislerde yemek ve çorba organizasyonu yapıyor. Yapılan yemekler yardıma muhtaç 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılıyor.



Son Güncelleme: 02.01.2021 15:29
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Anahtar Kelimeler:
YardımKORONA65 Yaş üstü
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