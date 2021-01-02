İhtiyaç sahibi vatandaşlar için devlet tarafından yapılan sosyal yardımlar neler?

virüs salgını nedeniyle ekonomik olarak sorunlar ortaya çıktı. Bu süreçte devlet birçokkampanyası düzenledi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımda bulundu. Koronavirüs salgını sürecinde Alo 153 hattı üzerinden gelen çağrılar kapsamındavatandaşlara yardım edildi. Öte yandan “Yaşlı Destek Programı” kapsamında büyükşehir belediyeleri de 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarda bulundu.

Bu yardımların yanı sıra 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal tesislerde sıcak çorba ve yemek yardımı da yapılıyor. Birçok büyükşehir belediyesi bünyesinde bulunana sosyal tesislerde yemek ve çorba organizasyonu yapıyor. Yapılan yemekler yardıma muhtaç 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılıyor.