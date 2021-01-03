İhtiyaç sahibi ailelere yardım müjdesi! Başvuruda bulunan herkes yardım ödemesi alabilecek

Yapılan yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecekler. Yapılacak yardım ve başvuruya dair tüm detaylara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.
Gıda yardımı
İhtiyacı bulunan ailelere Bakanlık tarafından hem Ramazan hem de Kurban Bayramlarında gıda ve giyim yardımı yapılıyor. Başvuruda bulunacak kişilerin 18 yaş ve üstünde olması gerekiyor. Ayrıca evde ikamet eden kişi başına düşen net gelir asgari ücret tutarının üçte birinin altında olmalı. Yardım almak isteyen vatandaşlar başvurularını TC kimlik kartları ile yapabilirler.
Barınma yardımı
Yakacak yardımı
Maddi geliri iyi olmayan ve ihtiyacı bulunan vatandaşlara verilir. Daha önceki yardımlarda olan yalnızca 18 yaş ve üstündeki vatandaşların başvurma şartı ile aile içi genel gelir şartı bu yardım için de geçerlidir. Başvuru yapacak vatandaşlar bu yardım için de TC kimlik kartları ile başvurularını yapabilirler. Yakacak yardımı yıl içinde yalnızca bir kez kış ayında yapılıyor. Yakacak yardımı en az 500 kg olarak yapılıyor.
Eşi hayatını kaybeden kadınlara yardım
Eşi vefat etmiş, sosyal güvencesi bulunmayan ve maddi durumu iyi olmayan kadınlara nakdi ödeme şeklinde gerçekleştirilen yardımlardır. Yardımlar 2 ayda bir PTT aracılığıyla 325 TL ödenerek yapılır. Eşi hayatta olmayan ve yardıma ihtiyacı olan kadınlar TC kimlik kartları ile başvuruda bulunabilirler.