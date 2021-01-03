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İhtiyaç sahibi ailelere yardım müjdesi! Başvuruda bulunan herkes yardım ödemesi alabilecek

COVID-19 ile mücadele ettiğimiz bugünlerde vatandaşlara yapılan destek ödemelerine devam ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyacı olan ailelere yardım eli uzatıyor. Ancak yapılan yardımlar konusunda ihtiyaç sahibi çoğu ailenin bilgisi bulunmuyor.

03 Ocak 2021 Pazar 03:29
İhtiyaç sahibi ailelere yardım müjdesi! Başvuruda bulunan herkes yardım ödemesi alabilecek
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Yapılan yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecekler. Yapılacak yardım ve başvuruya dair tüm detaylara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

 Gıda yardımı          

  İhtiyacı bulunan ailelere Bakanlık tarafından hem Ramazan hem de Kurban Bayramlarında gıda ve giyim yardımı yapılıyor. Başvuruda bulunacak kişilerin 18 yaş ve üstünde olması gerekiyor. Ayrıca evde ikamet eden kişi başına düşen net gelir asgari ücret tutarının üçte birinin altında olmalı. Yardım almak isteyen vatandaşlar başvurularını TC kimlik kartları ile yapabilirler.

Barınma yardımı

 İkamet ettikleri ev barınamayacak kadar kötü, bakımı olmayan ve sağlıksız olan ailelere yapılan nakdi bir yardımdır. Bu yardıma da 18 yaş ve üstünde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlar başvurabiliyor.  Aile içi gelir şartı gıda yardımında olduğu gibi asgari ücret tutarının üçte birinin altında olmalıdır. Başvuru yapacak vatandaşlar TC kimlik kartları ile başvurularını yapabilirler. Yardım gereğince 20 bin ile 40 bin TL arasında bir ücret ödemesi yapılıyor.

Yakacak yardımı

 Maddi geliri iyi olmayan ve ihtiyacı bulunan vatandaşlara verilir. Daha önceki yardımlarda olan yalnızca 18 yaş ve üstündeki vatandaşların başvurma şartı ile aile içi genel gelir şartı bu yardım için de geçerlidir. Başvuru yapacak vatandaşlar bu yardım için de TC kimlik kartları ile başvurularını yapabilirler. Yakacak yardımı yıl içinde yalnızca bir kez kış ayında yapılıyor. Yakacak yardımı en az 500 kg olarak yapılıyor.

Eşi hayatını kaybeden kadınlara yardım

 Eşi vefat etmiş, sosyal güvencesi bulunmayan ve maddi durumu iyi olmayan kadınlara nakdi ödeme şeklinde gerçekleştirilen yardımlardır. Yardımlar 2 ayda bir PTT aracılığıyla 325 TL ödenerek yapılır. Eşi hayatta olmayan ve yardıma ihtiyacı olan kadınlar TC kimlik kartları ile başvuruda bulunabilirler.

 



Son Güncelleme: 03.01.2021 03:29
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Anahtar Kelimeler:
YardımİhtiyaçÖdemeE-devlet
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