İhtiyaç kredilerinde o ücret iade ediliyor!

İstanbul'da mali müşavir olarak çalışan İsmail Fatih Kaymak isimli bir kişi 1 yıl önce özel bir bankaya giderek 100 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi çekti. Kredi işlemlerini yaparken bankanın kendisinden olay almadan hayat sigortası yaptığını öğrenen Kaymak, kredisini almasının hemen ardından bankaya başvuru yaparak sigortanın iptalini istedi. Fakat banka, müşterisinin bu talebini geri çevirdi.

Banka ile anlaşamayan İsmail Fatih Kaymak, tüketici mahkemesine başvuru yaptı. Dilekçesinin incelenmesi sonrası mahkeme heyeti bankanın yaptığı hayat sigortasının müşteri onayı alınmadan yapıldığına karar verdi ve sigorta kapsamında kesilen ücretin iade edilmesini talep etti. Tüketici mahkemesinin İsmail Fatih Kaymak lehine karar vermesinin ardından kişiye zorla hayat poliçesi yaptırılamayacağı hakkında hüküm sunuldu. Bankanın bu kararı mahkemeye taşımasının ardından ise yine mahkeme müşteri hakkında karar verdi ve İsmail Fatih Kaymak, bankadan hayat sigortası bedelini almaya hak kazandı.