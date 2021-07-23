İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kıdem tazminatı tavanında flaş değişiklik!
Son Dakika
Kıdem tazminatı tavanında flaş değişiklik!
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
Hadise hakkında yeni bir aşk iddiaları! Fotoğraflar ortaya çıktı..
Son Dakika
Hadise hakkında yeni bir aşk...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...

İhbar tazminatı alabilmek için 1 gün sigortalı çalışma yeterli!

Çalışanların işten çıkarılması sonrası ödenen kıdem tazminatı için en az 1 yıl süre istenirken ihbar tazminatı ödemeleri için 1 gün sigortalı olarak çalışmak yeterli.

23 Temmuz 2021 Cuma 12:20
İhbar tazminatı alabilmek için 1 gün sigortalı çalışma yeterli!
Takip Et:

Milyonlarca çalışan, işten çıkarılmaları durumunda alacakları kıdem tazminatı hesaplarını yaparken bir çok kişinin bilmediği bir hak daha bulunuyor. Kıdem tazminatı alabilmek için en az 1 yıl süre istenirken ihbar tazminatı için ise 1 gün sigortalı çalışmanın yeteli olduğu bildirildi.

Haklı nedenlerden işten ayrılınması durumunda iş yeri sahibi, çıkış işlemlerinde yasalara göre işçisine haklarını teslim ediyor. Bunlardan biri de 'ihbar tazminatı'..  Kıdem tazminatı gibi çalışanın güvencesi olan ihbar tazminatı, iş verenin çalışanını işten çıkarmadan önce kendisine bildirmediği durumlarda ortaya çıkıyor.

Çalışma süresinin 6 aydan kısa olması durumunda (1 gün bile yeterli) 2 hafta önceden 6 ay ile 1.5 yıl arasında olan süreçte 4 hafta önceden, 1.5 yıl ve 3 yıl arasında olan süreç için 6 hafta önceden ve 3 yıldan fazla süre içinde 8 hafta önceden bildirimin yapılması gerekiyor. Yani 4-5 yıldır çalışan bir işçiye 'eşyalarını topla çık' denemiyor. Sözleşmeyi tek taraflı fesheden iş yeri sahibi 8 hafta daha işçisini çalıştırma zorunda kalıyor ve bu süreye de 'ihbar süresi' deniliyor. Şayet işveren 5 yıl boyunca çalışan işçisini hemen işten çıkarmak isterse, 8 haftalık ihbar tazminatı ücretini 'peşin' olarak ödemek zorunda kalıyor. Çalışanın 1 yıllık süresini aşmasında kaynaklı ihbara ek olarak birde kıdem tazminatını da alır. 

İhbar tazminatından faydalanabilmek için sözleşmedeki şartları bilmek gerekiyor. Bazı sözleşmelerde deneme süreleri yer almasından dolayı bazı çalışanlar o süre için de çıkarıldıkları takdirde ihbar tazminatında hak kazanamıyor. Fakat iş yeri, yeni kurulan ve ilk kez işçi çalıştıran bir işyeri değil se çalışanının sigorta girişini hemen yapmak zorunda. Böyle bir durumda 1 gün bile sigortalı olarak çalışan işçi işten çıkarıldığında ihbar tazminatı hakkında sahip olmuş oluyor.

 

 


Son Güncelleme: 23.07.2021 12:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kıdem Tazminatı1 Gün SigortaIhbar Tazminatı Süresiİhbar Tazminatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bankalar Emekliye 70 bin TL Kredi Veriyor!
Bankalar Emekliye 70 bin TL Kredi Veriyor!
Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi vergilerinin ödeme süreleri uzatıldı
Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi vergilerinin ödeme süreleri uzatıldı
Borsa 16 Temmuz Cuma günü açık mı, açılacak mı?
Borsa 16 Temmuz Cuma günü açık mı, açılacak mı?
2021 Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları ne kadar?
2021 Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları ne kadar?
Otobüs bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Karayolu ulaşımına tavan fiyat uygulaması
Otobüs bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Karayolu ulaşımına tavan fiyat uygulaması
Asgari ücrete ek zam gelecek mi?
Asgari ücrete ek zam gelecek mi?

Popüler Haberler

Hafta sonu 24 Temmuz 2021 Cumartesi açık noter var mı? 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Adana Demirspor Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
El Kızı dizisinin konusu nedir? Fox TV El Kızı dizisi ne zaman yayınlanacak?
Kurban Bayramı Teşrik Tekbiri nedir, ne zaman başlar, ne zaman biter?
Aziz dizisi konusu nedir? Aziz dizisi oyuncu kadrosunda kim var?
Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
TV8'de 11 Temmuz 2021 Pazar tarihinde ne var? TV8 11 Temmuz 2021 Pazar günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Bankalar Emekliye 70 bin TL Kredi Veriyor!
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 18 Temmuz 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Cansu Dere Exxen'e mi transfer oluyor?
Saat anlamları nelerdir? Çift ve ters saatler neyi ifade ediyor?
Otobüs bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Karayolu ulaşımına tavan fiyat uygulaması
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 30 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Banka kredi notu nasıl hesaplanır? 2021 Kredi notu hesaplama işlemleri
Masumlar Apartmanı ve Gönül Dağı yeni sezon yayın tarihleri belli oldu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.