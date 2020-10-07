İhaleli işlerde çalışanların asgari işçilik hesaplaması nasıl yapılır?

Asgari uygulama düzeyini hesaplamak, ihalelerle birlikte iş teklifleri olması durumunda kafa karıştırıcı olabilir. Ama merak etmeyin. Oluşturduğumuz hesaplama programı sayesinde bu işi sizler için çok daha kolay hale getirdik. İhaleli bir iş bulduğunuzda, bu iş için işçi alırsanız, önce SGK'da dosyaları açmanız gerekir. İhale bitiminden sonra ihale makamındaki ihale teminatı ile sorunun çözülebilmesi için ihale performansının kalitesinin hesaplanması ve asgari seviyedeki işlerin ilan edilmesi, SGK'ya bildirilmesi ve ardından teminat için SGK'ya başvurulması gerekmektedir.

Elbette ihaleli iş teminat iadesi için asgari işçilik hesaplamaları önemlidir. Aşağıdaki ihalelerde Asgari Yürütme Hesaplayıcımızı kullanarak SGK'nın Asgari Yürütmesini kolayca hesaplayabilirsiniz.

İhale İşçilik Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İhaleli işlerde işçilik hesaplaması;

İhale makamı tarafından ödenen hak ediş bedeline (katma değer vergisi hariç) göre ödenir.

SGK'ya bildirmeniz gereken minimum süreç seviyesi miktarı, minimum süreç seviyesinden% 25 daha düşüktür.

Önek: A Şirketi, okul binasında halkın onarım işini kabul etti. Eser için toplam hak ediş bedeli (KDV hariç) 100.000 Türk Lirasıdır. Asgari iş oranı tablosuna göre bina yapım, dekorasyon ve onarım işlerinin oranı% 13'tür. Bu oranı 9,75 eksi% 25 olarak hesaplayacaksınız. Bu nedenle bildirmeniz gereken minimum manuel hesaplama 100.000,00 * 9.75 / 100 = 9.750,00 TL'dir.

Asgari İşçilik Oranları

İhaleli İşlerde Asgari İşçilik Hesaplama

Bildiğiniz gibi ihale süreci, projenin hak ediş ücretine (KDV hariç) işçilik oranı uygulanarak hesaplanmaktadır. Asgari işçilik işlem hızı değişebilir ve bazen yapılan işin, insan gücünün veya makinenin niteliğine ve koşullarına göre güncellenebilir.

Aşağıdaki işçilik süreç hesaplama programı ile ihaleli projelerdeki en düşük süreç oranını kolayca hesaplayabilirsiniz.

İhale dahil işçiliği hesaplamak için, KDV ve SGK asgari işçilik oranı hariç, ihale makamı tarafından ödenen hak ediş tutarını tam olarak bilmeniz gerekmektedir.

İhale kurumundan KDV hariç nihai hak ediş tutarını alabilirsiniz. Minimum işlem hızı, gerçekleştirilen işin niteliğine bağlıdır.

Aşağıdaki 2020 yılı asgari iş oranı tablosundan iş bitirme oranını belirleyebilirsiniz.

Tadilat İşlerinde Asgari İşçilik Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İş bir ihale işi değilse, özel bir binayı yenilemek niyetindesiniz;

Yapının inşaat evrakları inşaat öncesinde SGK'dan ilişkili olmayan belgeler alınarak kapatılmamış ise SGK'ya bildirimde bulunulmasına gerek yoktur. Mevcut dosya üzerinde mevcut metrekare ve bina kategori grubuna göre bildirim yapabilirsiniz.

SGK'dan yapı ruhsatını zaten almışsanız ve belediye yönetiminden yapı kullanma iznini aldıktan sonra bu durumda metrekare artarsa ​​kalan kısmına bir zanaat ilanı vermelisiniz. Metrekare aynı ise ve fatura işi değilse bildiriminiz yeterlidir.

Öte yandan ihale yoluyla yapılan bir yenileme projesinde, yukarıda belirtilen SGK işçilik hesaplama yönetmeliğine göre işçilik ihbanamesi düzenlenmeli, ancak asgari işçilik oranı olan% 13'ten (yani% 9,75)% 25'ten fazla olmalı ve ödenen işçilik hesaplama tutarı dahil değildir.