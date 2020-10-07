İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal medyada gündem oldu
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal...
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4...
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler nedir? Bu yiyeceklerden uzak durun!
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler...
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...

İhaleli işlerde çalışanların asgari işçilik hesaplaması nasıl yapılır?

İhaleli bir işte işçilik yapan birisinin alacağı miktarın ne kadar olacağı kafaları karıştırmaktadır! İhaleli bir işte çalışan birisinin yapması gereken hesaplamanın nasıl yapılacağına yazımızdan ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

07 Ekim 2020 Çarşamba 23:07
İhaleli işlerde çalışanların asgari işçilik hesaplaması nasıl yapılır?
Takip Et:

Asgari uygulama düzeyini hesaplamak, ihalelerle birlikte iş teklifleri olması durumunda kafa karıştırıcı olabilir. Ama merak etmeyin. Oluşturduğumuz hesaplama programı sayesinde bu işi sizler için çok daha kolay hale getirdik. İhaleli bir iş bulduğunuzda, bu iş için işçi alırsanız, önce SGK'da dosyaları açmanız gerekir. İhale bitiminden sonra ihale makamındaki ihale teminatı ile sorunun çözülebilmesi için ihale performansının kalitesinin hesaplanması ve asgari seviyedeki işlerin ilan edilmesi, SGK'ya bildirilmesi ve ardından teminat için SGK'ya başvurulması gerekmektedir.

 Elbette ihaleli iş teminat iadesi için asgari işçilik hesaplamaları önemlidir. Aşağıdaki ihalelerde Asgari Yürütme Hesaplayıcımızı kullanarak SGK'nın Asgari Yürütmesini kolayca hesaplayabilirsiniz.

İhale İşçilik Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İhaleli işlerde işçilik hesaplaması;

  • İhale makamı tarafından ödenen hak ediş bedeline (katma değer vergisi hariç) göre ödenir.
  • SGK'ya bildirmeniz gereken minimum süreç seviyesi miktarı, minimum süreç seviyesinden% 25 daha düşüktür.
  • Önek: A Şirketi, okul binasında halkın onarım işini kabul etti. Eser için toplam hak ediş bedeli (KDV hariç) 100.000 Türk Lirasıdır. Asgari iş oranı tablosuna göre bina yapım, dekorasyon ve onarım işlerinin oranı% 13'tür. Bu oranı 9,75 eksi% 25 olarak hesaplayacaksınız. Bu nedenle bildirmeniz gereken minimum manuel hesaplama 100.000,00 * 9.75 / 100 = 9.750,00 TL'dir.

Asgari İşçilik Oranları 


Bildiğiniz gibi ihale süreci, projenin hak ediş ücretine (KDV hariç) işçilik oranı uygulanarak hesaplanmaktadır. Asgari işçilik işlem hızı değişebilir ve bazen yapılan işin, insan gücünün veya makinenin niteliğine ve koşullarına göre güncellenebilir.

İhaleli İşlerde Asgari İşçilik Hesaplama 

Aşağıdaki işçilik süreç hesaplama programı ile ihaleli projelerdeki en düşük süreç oranını kolayca hesaplayabilirsiniz.

  • İhale dahil işçiliği hesaplamak için, KDV ve SGK asgari işçilik oranı hariç, ihale makamı tarafından ödenen hak ediş tutarını tam olarak bilmeniz gerekmektedir.
  • İhale kurumundan KDV hariç nihai hak ediş tutarını alabilirsiniz. Minimum işlem hızı, gerçekleştirilen işin niteliğine bağlıdır.
  • Aşağıdaki 2020 yılı asgari iş oranı tablosundan iş bitirme oranını belirleyebilirsiniz.

Tadilat İşlerinde Asgari İşçilik Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İş bir ihale işi değilse, özel bir binayı yenilemek niyetindesiniz;

  • Yapının inşaat evrakları inşaat öncesinde SGK'dan ilişkili olmayan belgeler alınarak kapatılmamış ise SGK'ya bildirimde bulunulmasına gerek yoktur. Mevcut dosya üzerinde mevcut metrekare ve bina kategori grubuna göre bildirim yapabilirsiniz.
  • SGK'dan yapı ruhsatını zaten almışsanız ve belediye yönetiminden yapı kullanma iznini aldıktan sonra bu durumda metrekare artarsa ​​kalan kısmına bir zanaat ilanı vermelisiniz. Metrekare aynı ise ve fatura işi değilse bildiriminiz yeterlidir.

Öte yandan ihale yoluyla yapılan bir yenileme projesinde, yukarıda belirtilen SGK işçilik hesaplama yönetmeliğine göre işçilik ihbanamesi düzenlenmeli, ancak asgari işçilik oranı olan% 13'ten (yani% 9,75)% 25'ten fazla olmalı ve ödenen işçilik hesaplama tutarı dahil değildir.



Son Güncelleme: 07.10.2020 23:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İhaleİşçiMaaşAsgari Tutar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş sahibi olmayanlara İŞKUR destekli mesleki kurs eğitimi ve 17.200 TL destek ödeneği!
İş sahibi olmayanlara İŞKUR destekli mesleki kurs eğitimi ve 17.200 TL destek ödeneği!
Bakan Kurum'dan TOKİ'den ev alanlara müjde: Yüzde 20 indirim yapıyoruz
Bakan Kurum'dan TOKİ'den ev alanlara müjde: Yüzde 20 indirim yapıyoruz
Sıfır otomobil satışları Eylül ayında rekor kırdı!
Sıfır otomobil satışları Eylül ayında rekor kırdı!
Ekim ayı itibari ile en ucuz sıfır araç fiyat listesi!
Ekim ayı itibari ile en ucuz sıfır araç fiyat listesi!
Konut kredisine ödenen ekspertiz ücretleri geri iade edilecek!
Konut kredisine ödenen ekspertiz ücretleri geri iade edilecek!
Opel Astra sahibi olmak isteyenlere müjde! Opel'den yıl sonu kampanyası
Opel Astra sahibi olmak isteyenlere müjde! Opel'den yıl sonu kampanyası

Popüler Haberler

İhaleli işlerde çalışanların asgari işçilik hesaplaması nasıl yapılır?
Emeklilere kaplıca tedavisinden ücretsiz yararlanma müjdesi!
İhaleye girmek için 2020 sgk borcu limiti
Bordo Bereli olabilmek için aranan şartlar nelerdir?
Genç girişimci desteği kredisini almanın şartları nelerdir?
7 Ekim 2020 Çarşamba Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 7 Ekim 2020 Çarşamba Koronavirüs sonuçları
Günlük burç yorumları 8 Ekim 2020 Perşembe - Burcunuz bugün size neler söylüyor?
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Şeker hastaları malulen nasıl emekli olabilir? 2020 Diyabette malulen emeklilik şartları
Sadakatsiz Mert kimdir? Eren Vurdem’in yer aldığı diziler
PTT rapor parası ne zaman yatar, nasıl alınır?
Sigortam var ama hastanede gözükmüyor, muayene olamıyorum, sebebi nedir?
23 Nisan Çocuk Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'i aldattı mı? Neler Oluyor Hayatta programından bomba iddia!
KPSS şartıyla iki kurumda 37 personel istihdam edilecek
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi başvuru şartları ve adresi
Rüyada doğum veya hamilelik görmek görmek neye işaret eder? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin anlamları ve yorumları
SGK işveren maliyet hesaplaması nasıl yapılır? Asgari ücretlinin sigorta maliyeti 2020
Eminevim için ihtiyaç kredisi alınır mı? Ekim 2020 Eminevim sistemi ile ev sahibi nasıl olunur?
Kefilsiz krediyi hangi bankalar vermektedir? Kefilsiz kredi nasıl alınır?
Üniversite stajyer maaşı ne kadar? 2020 Stajyer maaşı nasıl hesaplanır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.