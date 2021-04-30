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İcralar durdu mu? İcralar ne zamana kadar ertelendi?

İcralar 31 Mayısıs 2021 tarihine kadar gönderilmeyecek. Vergi Usulü Kanunu’nda değişiklik öngören yasa teklifi kabul edildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalardan dolayı hak kaybı yaşanmaması adına çeklerin bankalara ibrazı ile icra iflas takipleri 30 Nisan 2021 ile 31 Mayısıs 2021 tarihleri arasında durdurulacak.

30 Nisan 2021 Cuma 15:17
İcralar durdu mu? İcralar ne zamana kadar ertelendi?
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Pandemi sebebiyle vatandaşların mağdur olmaması için icralar bir süreliğine durduruldu. Haydar Akar başkanlığında toplanan Meclis Genel Kurulu’nda akaryakıt, tütün ürünleri ve vergi kaçakçılığının önüne geçmeyi düzenleyen, ‘Vergi Usulü Kanunu’nda değişiklik öngören yasa teklifi kabul edildi. Teklifin görüşmeleri sırasında, AKP milletvekillerinin verdiği değişiklik önergeleri kabul edildi. Bu önergelere göre; ibraz süresinin son günü 30 nisan ile 31 mayıs tarihleri arasında olan çekler, ibraz edilemeyecek. 1 Haziran’dan sonra kalan süre için ibraz işlemi yapılabilecek.

30 nisan ile 31 mayıs arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında, bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak. İhtiyati haciz kararı verilemeyecek.

Kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğal alacakları hakkında 30 nisan ile 31 mayıs arası icra ve iflas takibi başlatılamayacak.

Akaryakıt kaçakçılığı engelleniyor

Belirlenen kurallara göre akaryakıt, vergi ve tütün ürünleri kaçakçılarına idari para cezası uygulanacak. Petrol vb. ürünlerin yanında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan izin alınmadan herhangi bir üründen üretilen maddelerin akaryakıt olarak ikmal edilmesi, satışa arz edilmesi, satılması, bulundurulması, ticari amaçla satın alınması, taşınması veya saklanması da kaçakçılık suçları kapsamına dahil edilecek. Dağıtıcıların herhangi bir yerden aldıkları akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satmasına izin verilmeyecek.




Son Güncelleme: 30.04.2021 15:17
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