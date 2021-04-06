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Hyundai 2021 Nisan kampanya fiyatları ve sıfır faizli kredi seçenekleri

Hyundai kampanyası yolda! Araba severler ve araba tutkunları için en özel fırsatlar kapıda alıcılarını bekliyor. Sıfır faizli kampanyalarla birlikte sunulan fırsatlar için haberimizi okumaya devam edin. İşte tüm detaylar burada!

06 Nisan 2021 Salı 23:57
Hyundai 2021 Nisan kampanya fiyatları ve sıfır faizli kredi seçenekleri
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Hyundai Nisan ayına özel fiyatlarıyla, Hyundai i10, Yeni Hyundai i20, Yeni Hyundai Kona, Hyundai Tucson ve H-100 markaları yeni fiyat içerikleriyle alıcısına sunuluyor. 

Hyundai Nisan'da alıcılarına özel rakamlarla seçenekler sunmaya devam ediyor. 2021 Yeni Hyundai i10 153.450 TL, 2020 senesi için Yeni Hyundai i10 ile 143.868 TL’den itibaren fiyatları var. Yeni Hyundai i20, 146.343 TL’den itibaren rakamlarıyla birlikte Hyundai bayilerinde alıcılarına sunuluyor. 

Hyundai’nin sevilen modeli SUV Nisan'a özel rakamla Hyundai bayilerinde yerini aldı. Yeni Hyundai Kona’nın uygun 2021 marka fiyatı 231.105 TL. Bahar ayında Yeni Kona’nın 2020 markası, 225.605 TL’den nakit olarak indirim seçenekleriyle Hyundai severlere sunuldu.

Serinin en sevileni SUV modeli Hyundai Tucson, 4×2 olarak 379.900 TL, 4×4 olarak 399.900 TL rakamıyla satışa açıldı. 

Bahar'da Hyundai i10 serisi, 5.000 TL indirimle 50.000 TL’ye 12 ay %0,99 faiz seçeneğiyle satıştadır. 

Hyundai i10 fiyat indirim seçenekleri;

30.04.2021 tarihe dek bütün Hyundai bayilerindeki rakamdır. Belirlenen 5.000 TL’lik kampanya, 2021 seri Hyundai i10 1.2 Style AMT, 1.2 Style AMT Çift Renk, 1.2 Elite AMT ve 1.2 Elite AMT ikili renk seçenekleriyle vardır. Belirlenen 50.000 TL’ye 12 ay %0,99 faiz ile  sadece üzel kişilerle alıcıya indirim seçenekleriyle birlikte sunulmuştur. 

Nakitte kampanyayla kredi indirimi berbaer verilmez. Tahsis edilecek rakamı, kredi seçeneği için bir defayayla belirlenmiştir. Tahsisin %5’ine yaklaşan BSMV alıcıları tarafından 50.000 TL’ye 12 ay % 0,99 faizle bireysel amaçlı verilmeye şu şekilde %1,364 ve %16,37 seçenekleri vardır. 

İndirimde BDDK'ya göre taşıt kredilerinde kısıtlamalar vardır. Hyundai Assan rakamlarında veya indirim seçeneklerinde yaymadan kendilerinde indirim yapabilirler. Hyundai Assan rakamlarında ya da indirim seçeneklerindeki insiyatifini gizli tutabilir.

Hyundai Yeni i20 indirimi;

Büyüleyici tasarımı ve yeni içerikleriyle, konforlu esnekliğiyle Yeni Hyundai i20, 146.400 TL rakamlarıyla ya da 100.000 TL’ye 12 ay %0,99 faiz seçenekleriyle alıcılarının karşısına çıkarılmaktadır.

Yeni Hyundai i20 indirim ayrıntıları;

İndirim 30.04.2021 Hyundai bayilerindedir. Belirlenen 146.400 TL nakit olarak tespit edilmiştir. Belirlenen 100.000 TL’ye 12 ay %0,99 faiz seçeneği, sadece gerçek kişilerle, 1.0 motor hacmiyle araç modelleriyle 1.4 Jump AT hariç 2020 serisi Yeni Hyundai i20 ve  2021 serisi Yeni Hyundai i20 sınırlıdır. 

Nakitteki kampanya ve kredi indirimi 2020 serisi 1.0 motor hacmiyle 1.4 Jump AT hariç Yeni Hyundai i20’lerde beraber belirlenerek, 2021 seri Yeni Hyundai i20 beraberdir.

İndirimde BDDK'ya göre kısıtlamalarla belirlenmiştir. Hyundai Assan rakamlarında veya indirim seçeneklerinde kendileri belirler ve açıklamak zorunda değillerdir.

Yeni Hyundai Kona indirimi;

Hyundai’nin Yeni Kona serisi, 56.900 TL kampanya ya da  %0,99 faiz seçenekleriyle belirleniyor.

Yeni Hyundai Kona indirim ayrıntıları;

İndirim 30.04.2021 Hyundai bayilerindedir. Belirlenen 56.900 TL’lik kampanya 2020 seri Yeni Hyundai Kona 1.0 Style DCT içindir. Belirlenen %0,99 seçenekleriyle 50.000 TL’ye 12 ayda kişiye özel olarak tüzel belirlenmiş şekildedir.

Nakit kampanyası ve kredi indirimi beraber verilmez. Kısıtlanarak verilmektedir. 

Hyundai Tucson indirimi;

Hyundai modelinin başarısı SUV markası Tucson, 68.500 TL’ye kampanyasıyla ya da 100.000TL’ye 12 ay %0,99 faiz seçenlekleriyle satıcılarda yerini aldı. 

Hyundai Tucson ,indirim ayrıntıları; 

İndirim 30.04.2021  Hyundai bayilerindedir. Belirlenen 68.500 TL’lik kampanya 2020 serisi Hyundai Tucson N Line Plus 4×4 Dizel araçlarda kullanılır. Belirlenen 100.000 TL’ye 12 ay %0,99 faiz seçeneği tüzel kişi için gerçeli olmakla birliktedir. 

Nakit kampanyası ve kredi indirimidir.

İndirim BDDK'nın kısıtlamalarında gerçelidir. Hyundai Assan bayilerin belirlediği seçeneklerle birliktedir.

Hyundai H-100 Kamyonet indirimi;

Hyundai’nin H-100,  50.000 TL’ye 12 ay %0,99 faiz seçenekleriyle en sevilen özellikleriyle birlikte alıcısının karşısına çıkıyor. 

Hyundai H-100 kamyonet indirim ayrıntıları;

İndirim 30.04.2021 Hyundai bayilerindedir. Belirlenen 50.000 TL’ye 12 ay %0,99 faiz seçeneği, sadece kişilerle olabilecek bir şeydir.

Nakit kampanya ve kredi indirimi beraber kullanılabilir. Belirlenen miktarların bir kısmı alıcısı tarafından ödenir. 

50.000 TL’ye 12 ay % 0,99 faiz seçeneğiyle birlikte %1,364 ve %16,37 olur. İndirimde BDDK'ya göre kısıtlıdır. Hyundai Assan fiyatlarda veya indirim seçeneklerini kendisi belrileyerek gizli tutma hakkına sahip olmakla birlikte kendi hakkıdır.

Ayrıntılı ve güncel listeler için hyundai bayiliklerine danışabilirsiniz. 



Son Güncelleme: 06.04.2021 23:57
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ArabaModelHyundai
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