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Hüseyin Aydın istifa etti mi? Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın istifa mı edecek?

Herkes son dakika gelişmesiyle Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın istifası gerçeğini merak ediyor. Bu istifa kabul edilirse hem ekonomi de hem de bankacılık sektöründe dalgalanmalara sebebiyet verecek. Hüseyin Aydın’ın istifası kabul edilecek mi?

25 Mart 2021 Perşembe 22:46
Hüseyin Aydın istifa etti mi? Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın istifa mı edecek?
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Bankacılık sektöründe Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın durumu oldukça polemik yaşatmakta. Olay haber sarsılan banka mecrası Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın görevinden yarın (cuma) ayrılacağını konuşuyor. Bu durumun yanı sıra Hüseyin Aydın’ının aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği’ndeki görevinden de ayrılacağından söz ediliyor. İstifa duyurumunu ziraat Bankası’ndan üst düzey bir yetkili Paramedya.com.tr ‘ye gerçek olduğunu açıkladı. Hüseyin Aydın’ın istifasına sağlık sorunlarının sebebiyet verdiği biliniyor.

Hüseyin Aydın kimdir?

Hüseyin Aydın, 1959 yılında dünyaya gelmiştir. Memleketi Artvin Borçka’dır. 15 Temmuz 2011 tarihinden beri Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini üstlenmektedir. Ayrıca Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığını da yapmaktadır. Hüseyin adın evli ve iki tane çocuğa sahiptir.



Son Güncelleme: 25.03.2021 22:46
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ZiraatbankasıGenelmüdürhüseyinaydınHüseyinaydınBankaEkonomi
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