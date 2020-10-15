Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi ve indirim!

Ekonomik yönetim, ekonomik canlılığı sürdürmeye, şirketin istihdamını ve cirosunu artırmaya ve kurumlar vergisi oranlarını önemli ölçüde düşürmeye çabalamaya kararlıdır. Çiğdem Yücesoy Subaşı'nın dünyanın dört bir yanından gelen haberine göre; iş dünyasının kurumlar vergisi oranını düşürme gerekliliğine göre, 2021 ve sonrasında kurumlar kazancına uygulanacak kurumlar vergisi oranının şaşırtıcı bir şekilde düşeceği bildirildi. Cevap verdi. Önümüzdeki yıldan sonra% 15-18 oranında kurumlar vergisi alınacağına inanılıyor.

Küresel salgının etkisiyle ekonomide ve piyasada yaşanan tıkanıklığın üstesinden gelmek için önlemler almayı umut eden hükümet, bu kez kurumlar vergisi oranını düşürmek için önlemler aldı. Yapılan çalışma, 2021 ve sonrasında ciro için kurumlar vergisi oranlarının uygulanmasını kapsıyor. Şirketin işletme vergisi ciro bazlı bir sistemde tartışılacak ve şirket vergisini% 15'e düşürmek için planlar yapılıyor. Amaç, indirim uygulamasının ciro üst sınırını 10 milyon lira yapmaktır. İş dünyasında beklenmedik vergi kesintilerinin memnuniyetle karşılanması bekleniyor. Bu konudaki çalışmaların çok kısa bir süre içerisinde tamamlanarak Ekim ayında kanun haline gelmesi öngörülebilir.

Geçici olarak yüzde 22’ye çıkarılmıştı

2017 yılında gerçekleşecek değişiklikler kapsamında, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında şirket gelirlerine uygulanacak olan kurumlar vergisi oranı geçici olarak% 20'den% 22'ye değiştirilecek. Başvuru süresi üç yıldır ve 31 Aralık'ta sona eriyor. Değişiklik yoksa, 2021 ve sonrasında kurum kazancı üzerinden% 20 kurumlar vergisi alınacaktır.