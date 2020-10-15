İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı düzenledi! 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı...
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi ve indirim!
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi...
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz...
Ukrayna ile Türkiye Karadeniz'de askeri işbirliği anlaşması imzalayacak
Ukrayna ile Türkiye Karadeniz'de askeri...

Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi ve indirim!

Hükümet, 2021 ve sonrasında uygulanacak bir kurumlar vergisi "sürpriz oranı" oluşturuyor. Kurumlar vergisinde vergi oranı ciro standardına göre% 15 ile% 18 arasında değişecek. Bu durumda geçerli olan orana 10 milyon liralık bir sınır getirileceği bildirildi.

15 Ekim 2020 Perşembe 14:41
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi ve indirim!
Takip Et:

Ekonomik yönetim, ekonomik canlılığı sürdürmeye, şirketin istihdamını ve cirosunu artırmaya ve kurumlar vergisi oranlarını önemli ölçüde düşürmeye çabalamaya kararlıdır. Çiğdem Yücesoy Subaşı'nın dünyanın dört bir yanından gelen haberine göre; iş dünyasının kurumlar vergisi oranını düşürme gerekliliğine göre, 2021 ve sonrasında kurumlar kazancına uygulanacak kurumlar vergisi oranının şaşırtıcı bir şekilde düşeceği bildirildi. Cevap verdi. Önümüzdeki yıldan sonra% 15-18 oranında kurumlar vergisi alınacağına inanılıyor.


Küresel salgının etkisiyle ekonomide ve piyasada yaşanan tıkanıklığın üstesinden gelmek için önlemler almayı umut eden hükümet, bu kez kurumlar vergisi oranını düşürmek için önlemler aldı. Yapılan çalışma, 2021 ve sonrasında ciro için kurumlar vergisi oranlarının uygulanmasını kapsıyor. Şirketin işletme vergisi ciro bazlı bir sistemde tartışılacak ve şirket vergisini% 15'e düşürmek için planlar yapılıyor. Amaç, indirim uygulamasının ciro üst sınırını 10 milyon lira yapmaktır. İş dünyasında beklenmedik vergi kesintilerinin memnuniyetle karşılanması bekleniyor. Bu konudaki çalışmaların çok kısa bir süre içerisinde tamamlanarak Ekim ayında kanun haline gelmesi öngörülebilir.

Geçici olarak yüzde 22’ye çıkarılmıştı

2017 yılında gerçekleşecek değişiklikler kapsamında, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında şirket gelirlerine uygulanacak olan kurumlar vergisi oranı geçici olarak% 20'den% 22'ye değiştirilecek. Başvuru süresi üç yıldır ve 31 Aralık'ta sona eriyor. Değişiklik yoksa, 2021 ve sonrasında kurum kazancı üzerinden% 20 kurumlar vergisi alınacaktır.



Son Güncelleme: 15.10.2020 15:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KurumVergiCiroDüzenleme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu çalışanları dikkat! Ekim ayı e-bordro yayımlandı
Kamu çalışanları dikkat! Ekim ayı e-bordro yayımlandı
İngiltere'de pandemi nedeniyle yarım milyon kişi işsiz kaldı
İngiltere'de pandemi nedeniyle yarım milyon kişi işsiz kaldı
BİST'te en değerli 20 şirketi açıkladı! İlk sırada BİM yer alıyor
BİST'te en değerli 20 şirketi açıkladı! İlk sırada BİM yer alıyor
Nobel Ekonomi Ödülü'ne Paul Milgrom ve Robert Wilson layık görüldü
Nobel Ekonomi Ödülü'ne Paul Milgrom ve Robert Wilson layık görüldü
Erzurum'da yeni altın rezervi keşfedildi!
Erzurum'da yeni altın rezervi keşfedildi!
Sivas patates rekoltesiyle yüzleri güldürüyor
Sivas patates rekoltesiyle yüzleri güldürüyor

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
Kanal D Bir Annenin Günahı dizisi ne zaman başlayacak? Bir Annenin Günahı dizisi için geri sayım!
istenmeyen sms şikayet hattı var mı? İstenmeyen sms gönderen nasıl şikayet edilir? 2020
Ücretsiz izin verilen bir işçi bu süreçte başka bir işte çalışma hakkı var mı?
15 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete yayımlandı! Resmi gazetedeki yeni yasa ve kanunlar!
Garantör Devlet ne demektir? Anlaşmalarda Garantör devlet olmak ne anlama geliyor?
Günlük burç yorumları 16 Ekim 2020 Cuma 12 burcu aşk, ekonomi, aile ve sağlık konusunda neler bekliyor?
100.000 alınacak arabalar listesi 2020
2020 Arıcılık destek ödemelerinden nasıl faydalanılır?
Çoçuk yardım parası kimler alabilir? 2020 Çoçuk yardım parası kaç yaşına kadar ödenir?
YouTube dizisi Aynen Aynen nerede yayınlanacak? Dizinin yeni adresi belli oldu
Şuursuz Aşk Filmi Oyuncu Kadrosu ve Oyuncuların Canlandırdıkları Karakterler
TYP Temizlik Görevlisi Başvurusu Nasıl Yapılır? TYP Başvuru Şartlar Neler? 2019 İŞKUR Güncel Temizlik Personeli İlanları!
2020 bekçi maaşları ne kadar? Bekçiler 2020 yılında ne kadar maaş alıyor?
Akbank kredi ve kredi kartı borcu erteleme başvuru şartları ve detayları
Seyyar satıcı olarak ürün satabilmek için nerelerden izin almak gerekir?
IKEA çalışma saatleri kaçla kaç arasında 2020
Ocak 2021 Emekli zam oranları nasıl belirlenecek? Emekliler sabit zam farkı talep ediyor
Kenya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
PTT hesap bakiyesini öğrenme yolları nelerdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.