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Hükümet, yatırımcılar için kitle fonlaması uygulamasını başlatıyor!

Sermaye piyasalarının güçlenmesine yönelik yeni adımları devreye almaya hazırlanan hükümet reel sektörde şirketlerin tahvil ihracatlarında halka arz teşviki için 'Tahvil Garanti Fonu' kurmaya hazırlanıyor. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tarafından fonların işleyişlerine göre bazı ayrıntıları içeren yasal düzenleme Meclis'e gönderilmeye hazırlanıyor.

16 Mayıs 2021 Pazar 13:34
Hükümet, yatırımcılar için kitle fonlaması uygulamasını başlatıyor!
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Bir süredir üzerinde çalışılan 'Tahvil Garanti Fonu Yasası' Meclis'e getirebilmek için hükümet kolları sıvadı. Gelecek olan yasaya ilişkin yeşil tahvile teşvik gelecek ve bununla birlikte kitle fonlamaları başlayacak. Hükümetin hazırladığı söz konusu fon, bir temerrüt durumuyla karşılaşan yatırımcılara yatırdıkları paralarının bir kısmını geri alma garantisi verecek.

Diğer taraftan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ise şirketlerin sermaye yapıların güçlendirmeye yönelik halka arz süreçlerinde işlemlerin daha kolay hale gelebilmesi için yeni düzenlemeler hazırlıyor. Yıl sonuna kadar hazırlanması planlanan düzenlemelerde yenilikçi şirketlerde finans erişimleri ve pay ile borçlanmalarla ilgili yeni bir kitle fonlaması uygulamalarını içeriyor. SPK, çevreye duyarlı olarak faaliyet gösteren yatırımların finansmanlarında uluslararası standartların göz önüne alınarak hazırladığı rehberle yeşil tahvil ile birlikte sukuk ihraçlarını da teşvik edecek.

Hükümetin Eylül ayında işleme sokacağı yeni sistem dahilinde kurulacak olan Tahvil Garanti Fonu ile reel sektör şirketlerinde tahvil ihracıyla ilgili bir teşvik kolaylığı sunacak ve fonla sağlanmış olan garanti sayesinde tahvil ihraç eden şirketlerin daha düşük maliyet çıkarması planlanırken, Sermaye piyasaları işe ilgili henüz erişim sağlamamış olan şirketlerde, bu fonla piyasalara ulaşabilmeleri mümkün kılınacak.

 

 


Son Güncelleme: 16.05.2021 13:34
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Anahtar Kelimeler:
YatırımcıKitle FonlamasıSpkTahvil Garanti FonuYeni Yasa
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