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Hububat ve yaş çay alım fiyatları açıklandı!

Son dakika haberine göre buğday, arpa, mercimek, nohut ve çay üretim fiyatları açıklandı. Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelirken üreticiler çiftçiye destek paketinin olup olmayacağını merak ediyor. İşte 2021 buğday, arpa, mercimek, nohut ve çay fiyatları ve çiftçi destek paketi ayrıntıları haberimizde

17 Mayıs 2021 Pazartesi 22:57
Hububat ve yaş çay alım fiyatları açıklandı!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan kapanma sonrası kabine toplantısının ardından hububat, bakliyat ve yaş çay sezon alım fiyatlarını açıkladı. Ardından çiftçilere Ziraat Bankası veya tarım kredi kooperatiflerine borçlarının erteleneceği duyurusu yapıldı.

2021 yılı alım fiyatları Toprak Mahsulleri Ofisi'nin sert ekmekli buğday alım fiyatı 2 bin 250 lira olurken arpa alım fiyatı 1750 lira, kırmızı mercimekte ton başına 5 bin lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak açıklandı.

Ton başı hububat 275 lira olurken bakliyat 910 lirayı bulduğu açıklandı. Çiftçilere desteklerin verileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklanan fiyatların referans fiyatı olacağını söyledi.

Bir kereliğine mahsus 5 bin TL hibe desteği verilecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında bir kereliğine mahsus esnaflara 5 bin TL hibe desteği verileceğini açıkladı.  İlk gruptaki esnaflar kahvehane, kafe, çay bahçesi, düğün salonları, kantinler, kırtasiyeler, hamamlar yer alırken ikinci grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb. yer alacak. Bu gruba berberler, otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayacak hibe desteği esnafların biraz olsun yükünü hafifletecek.

Yaş çay alım fiyatı kilo başı: 3,87 lira destekleme paketi ile 4 liraya yükseldi.

 

 


Son Güncelleme: 17.05.2021 22:57
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Anahtar Kelimeler:
HububatYaş çayFiyatçiftçiDestek
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