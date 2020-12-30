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Hububat nedir ve üretimi nasıl yapılır? Hububat ve bakliyat çeşitleri

Ülkemizde bolca üretilen ülkemiz ve dünyaca tüketilen önemli besin kaynağı olan tahıllar bir diğer adıyla hububatlar tohum olarak veya işlenerek kullanılabilmektedir. Ülkemizde hangi tahıl türlerinin üretildiği ve bu tahılların nasıl üretildiği hakkındaki bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 14:22
Hububat nedir ve üretimi nasıl yapılır? Hububat ve bakliyat çeşitleri
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Hububat ve Bakliyat Nedir?

Protein ve karbonhidrat açısından zengin besin kaynakları bulunan hububatlar ve baklagiller ülkemizde ve dünyada ekim alanı ve üretimi açısından geniş miktarlara sahiptir. Buğdaygiller kapsamına giren hububatlar arpa, darı, yulaf, mısır, buğday vb. şeklinde ayrılabilmektedir. Hububatlar işlenerek un, yağ, kepek, nişasta haline getirilebilmektedir. Hububatlar, sıcak iklimde yetişen ve soğuk iklimde yetişen şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Arpa, buğday, yulaf ve çavdar kış ikliminde yetişen hububatlarken, mısır, darı, kuşyemi ve çeltik gibi hububatlar sıcak iklimde yetişen hububatlardır. Özellikle kış aylarında bol bol tüketilen kırmızı mercimek, yeşil mercimek, nohut, börüce, kuru bakla, kuru fasulye gibi proteince zengin temel besin kaynaklarına ise bakliyat adı verilmektedir.

Ülkemizde Tarım Üretimi ve Tahıl Tarımı

Bir tarım ülkesi olan Türkiye %56 oranla en fazla ekim alanına sahip olan ve tarımı yapılan tarım ürünleri tahıllardır. Arpa, çavdar, yulaf, mısır, pirinç, buğday gibi hububatları yetiştirerek tarımını yapmaktadır. Artan nüfus ve temel besin kaynağı olması sebebiyle ülkemizde hububatların tarımı her geçen gün biraz daha artmaktadır. Sadece tohumundan değil, unu, yağı ve kepeği gibi çeşitli işlenmiş malzemeleri de bireyler tarafından bolca kullanılmaktadır.

Ülkemizde Çavdar Üretimi Yapılan Bölgeler

Soğuk hava şartlarına dayanıklı olan diğer tahıllar gibi toprak olarak verimli topraklara ihtiyaç duymayan çavdar, yayla iklimi, ve yüksek tuz oranına dayanıklı olması sebebiyle çorak toprakta yetişebilmektedir. Ülkemizde çoğunlukla Orta Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde çavdar üretimi yapılmaktadır. Ayrıca bataklık alanlarda da yetişebilmektedir. TÜİK Tarım İstatistikleri aracılığıyla ulaşılan ve her yıl güncellenen istatistikler kapsamında ülkemizde en çok çavdar üretimi yapılan iller Kayseri ve Niğde illeridir. Ardından Konya, Nevşehir, Balıkesir, Bayburt, Karaman, Erzurum, Aksaray ve Burdur illeri geldiği görülmektedir.

Ülkemizde Arpa Üretimi Nasıl Yapılmaktadır?

Çavdar gibi serin iklim türlerine dayanıklı olan arpa ekim alanı ve üretimi açısından dünyada ikinci sırada yer alan önemli tahıllardan biridir. Arpa ne çok sıcakta ne de çok soğukta yetişemediği için nemli ortamlarda yetişmektedir. Bu sebeple arpa tarımının yapılacağı bölgelerde sıcaklık 0 derecenin altına düşmemeli ve 20 derecenin üstüne çıkmamalıdır. Nem oranı ise %70 olmalıdır.

Türkiye Hububat Alımı Fiyat Listesi

2020 yılı Tarım Mahsulleri Ofisinden alınan fiyatlara göre üreticiler ton başına maliyete göre %51’lik oranla 633 TL. gelir elde etmiş olacaktır.

CİNSİ    

                                                   

 ALIM FİYATI (TL/TON)

Arpa                                                                   1.275

Çavdar                                                               1.250

Yulaf                                                                   1.250

Makanalık/Ekmeklik Buğday                         1.800/1.600

Kırmızı Mercimek                                              3.500

Yeşil mercimek                                                  3.500

Nohut                                                                3.350

Türkiye’de Buğday Üretimi İstatistikleri

Türkiye’de tahıl üretimleri diğer yıllara göre artacağı tahmin edilirken diğer istatistikler ise;

  • Tahıl ürünlerinde ki üretim miktarları diğer yıllara göre %8,2 oranında artarak ortalama olarak 37,2 milyon ton,
  • Çavdar üretimi %3,2 oranında artarak 320 bin ton,
  • Buğday üretimi %7,9 oranında artarak 20,5 milyon ton,
  • Arpa üretimi, %9,2 oranında artarak 8,3 milyon ton,
  • Yulaf üretimi %17 oranında artarak ortalama olarak 310,2 bin ton

Olacağı Tüik İstatistik Kurumu tarafından ön görülmüştür.

Türkiye Hububat Listesi

  • Durum buğdayları,
  • Ekmeklik buğday,
  • Diğer buğdaylar,
  • Yemlik buğdaylar,
  • Arpa çavdar,
  • Yulaf,
  • Mısır mercimek


Son Güncelleme: 30.12.2020 14:22
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Anahtar Kelimeler:
HububatÇavdarArpaBaklagil
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