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Hitachi'yi 300 milyon dolara satın alan Arçelik'ten büyük yatırım!

Arçelik, Japonya merkezli teknoloji şirketi Hitachi'nin ülke içindeki pazar payı dışındaki hisselerini satın aldığını duyurdu. Yüzde 60'lık hisseye 300 milyon dolar verilecek olan söz konusu anlaşma KAP'a bildirildi.

16 Aralık 2020 Çarşamba 15:39
Hitachi'yi 300 milyon dolara satın alan Arçelik'ten büyük yatırım!
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Koç Holding ortaklığında kurulan ve tüm dünya çapında hizmet veren Türkiye merkezli beyaz eşya ve teknoloji şirketi Arçelik, Japonya'da büyük bir yatırıma imza attı. Dayanıklı tüketim malzemeler alanında Güneydoğu Asya pazarında önemli bir yere sahip olan Hitachi'nin yüzde 60 hissesini satın alan Arçelik, Global Life Solutions (GLS) ile şirket ortaklığı kapsamında bir anlaşma sağladı.

Arçelik'ten yapılan yazılı açıklamada ortak olarak kurulması planlanan yeni şirkette Arçelik'in yüzde 60'lık hissesi yer alırken Hitachi GLS'nin yüzde 40 oranında pay sahibi olacağı belirtildi. Ülke içindeki pazar payı dışında kalan tüm ürünleri tüm ülkelerde tüketicilerle buluşturacak olan Arçelik ve Hitachi GLS'nin sürdürülebilir teknoloji ürünlerini merkeze alarak vizyonlarını daha da fazla geliştirmeyi hedefliyorlar.

İki dev şirke arasındaki ortaklık anlaşması, 16 Aralık tarihinde Koç Holding, Arçelik, Hitachi Ltd ve Hitachi GLS'nin üst yönetim kademesinin katıldığı bir sanal toplantıda gerçekleştirildi. Yüzde 60 hisse payı karşılığı olarak 300 milyon dolar bir bedel belirlenen anlaşmaya ilişkin bir açıklama yapan Koç Holding'in Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, şirketlerinin ve Koç Topluluğu'nun bu yatırımla birlikte küresel büyümede önü açık bir yol hedeflediklerini ve bu anlaşmanın stratejik bir hamle olarak gördüklerini söyledi.

ŞİRKET CİROSU 1 MİLYAR DOLAR

Devri gerçekleştirilecek olan Hitachi'nin 31 Mart 2020 tarihinde sonra eren mali dönemindeki net cirosunun yaklaşık olarak 1 milyar ABD Doları olduğu belirtildi. Her iki taraf anlaşmasının tamamlanması sonrasında ise otorite onayının 1 Nisan 2021'e kadar tamamlanacağı bildirildi.

 



Son Güncelleme: 16.12.2020 15:39
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Anahtar Kelimeler:
ArçelikHitachiAnlaşmaOrtaklık
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