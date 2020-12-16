Hitachi'yi 300 milyon dolara satın alan Arçelik'ten büyük yatırım!

Koç Holding ortaklığında kurulan ve tüm dünya çapında hizmet veren Türkiye merkezli beyaz eşya ve teknoloji şirketi Arçelik, Japonya'da büyük bir yatırıma imza attı. Dayanıklı tüketim malzemeler alanında Güneydoğu Asya pazarında önemli bir yere sahip olan Hitachi'nin yüzde 60 hissesini satın alan Arçelik, Global Life Solutions (GLS) ile şirket ortaklığı kapsamında bir anlaşma sağladı.
Arçelik'ten yapılan yazılı açıklamada ortak olarak kurulması planlanan yeni şirkette Arçelik'in yüzde 60'lık hissesi yer alırken Hitachi GLS'nin yüzde 40 oranında pay sahibi olacağı belirtildi. Ülke içindeki pazar payı dışında kalan tüm ürünleri tüm ülkelerde tüketicilerle buluşturacak olan Arçelik ve Hitachi GLS'nin sürdürülebilir teknoloji ürünlerini merkeze alarak vizyonlarını daha da fazla geliştirmeyi hedefliyorlar.
ŞİRKET CİROSU 1 MİLYAR DOLAR
Devri gerçekleştirilecek olan Hitachi'nin 31 Mart 2020 tarihinde sonra eren mali dönemindeki net cirosunun yaklaşık olarak 1 milyar ABD Doları olduğu belirtildi. Her iki taraf anlaşmasının tamamlanması sonrasında ise otorite onayının 1 Nisan 2021'e kadar tamamlanacağı bildirildi.