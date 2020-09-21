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Hindistan’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020

Okurlarımızın merakla bekledikleri Hindistan’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Pazartesi günü yayınlanan 21-09-2020 tarihli haberimizde kaleme aldık. Hindistan’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

21 Eylül 2020 Pazartesi 13:04
Hindistan’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020
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Hindistan nüfus yoğunluğu son derece yüksek olduğundan kişi başına düşen gelir de bir hayli düşük olmaktadır. Bu nedenle ülkede yoksulluk sorunu yaşanıyor. 2016 yılında Hindistan’da yapılan nüfus sayımında nüfusun 1.324 milyar olduğu tespit edildi.

Hindistan’ın para birimi Rupi’dir ve 1 dolar ortalama 72 Rupi’ye tekabül etmektedir. 1 Euro ise 83.03 Rupi’ye eşittir. 1 TL ise 10.74 Rupi’ye denk geliyor.

Hindistan asgari ücret ne kadar?


Hindistan’da çalışanın aldığı günlük asgari tutar 160 Rupi olmasına karşın bu tutar eyaletlere göre değişiklik gösterebiliyor. Buna göre bir çalışan günlük 3 dolar, ayda 200 dolar ücret almaktadır.

Hindistan çalışma şartları nelerdir?

Hindistan’da haftalık çalışma süresi 48 saat ile sınırlandırılmıştır. Ancak çalışanlar 10 – 11 ve hatta 12 saat de çalışmaktadır. Emeklilik yaşı ise 58 ila 65 arasında değişiklik göstermektedir. Bu nedenle 65 yaşına gelip primlerini dolduran herkes emekli sayılacaktır.

Hindistan’da ücretler ne kadar?

Hindistan’da daireler için ödenen tutar 2000 Rupi’den 12.000 Rupi’ye kadar değişiklik gösteriyor. 1 lt süt ortalama 44, 1 kilo peynir 311 rupi, 50cl bira 102 rupi ve bir şişe şarap 55 rupiye tekabül ediyor.

1 lt benzin ortalama 70 rupi iken taksiler kilometre başına 13 rupi yazmaktadır.



Son Güncelleme: 21.09.2020 13:04
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Hindistan
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