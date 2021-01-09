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Hindistan'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021

9 Ocak 2021 tarihinde gündeme aktarılan ve halen okurlarımızın merakını uyandıran Hindistan'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? haberine dair güncel ayrıntıları öğrenmek için şimdi siz de Ocak 9 Cumartesi günü yayınladığımz haberimize göz atabilirsiniz.

09 Ocak 2021 Cumartesi 13:09
Hindistan'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
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Hindistan nüfus yoğunluğu son derece yüksek olduğundan kişi başına düşen gelir de bir hayli düşük olmaktadır. Bu nedenle ülkede yoksulluk sorunu yaşanıyor. 2016 yılında Hindistan’da yapılan nüfus sayımında nüfusun 1.324 milyar olduğu tespit edildi.

Hindistan’ın para birimi Rupi’dir ve 1 dolar ortalama 72 Rupi’ye tekabül etmektedir. 1 Euro ise 83.03 Rupi’ye eşittir. 1 TL ise 10.74 Rupi’ye denk geliyor.

Hindistan asgari ücret ne kadar?

Hindistan’da çalışanın aldığı günlük asgari tutar 160 Rupi olmasına karşın bu tutar eyaletlere göre değişiklik gösterebiliyor. Buna göre bir çalışan günlük 3 dolar, ayda 200 dolar ücret almaktadır.

Hindistan çalışma şartları nelerdir?

Hindistan’da haftalık çalışma süresi 48 saat ile sınırlandırılmıştır. Ancak çalışanlar 10 – 11 ve hatta 12 saat de çalışmaktadır. Emeklilik yaşı ise 58 ila 65 arasında değişiklik göstermektedir. Bu nedenle 65 yaşına gelip primlerini dolduran herkes emekli sayılacaktır.

Hindistan’da ücretler ne kadar?

Hindistan’da daireler için ödenen tutar 2000 Rupi’den 12.000 Rupi’ye kadar değişiklik gösteriyor. 1 lt süt ortalama 44, 1 kilo peynir 311 rupi, 50cl bira 102 rupi ve bir şişe şarap 55 rupiye tekabül ediyor.

1 lt benzin ortalama 70 rupi iken taksiler kilometre başına 13 rupi yazmaktadır.



Son Güncelleme: 09.01.2021 13:09
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Hindistan
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