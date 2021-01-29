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Hindistan yaşam şartları nasıl? 2021 Hindistan asgari ücretleri

Birçok kişinin merak ettiği Hindistan yaşam şartları nasıl? Hindistan asgari ücretleri hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 29 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak Hindistan yaşam şartları nasıl? Hindistan asgari ücretleri konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 13:10
Hindistan yaşam şartları nasıl? 2021 Hindistan asgari ücretleri
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Hindistan nüfus yoğunluğu son derece yüksek olduğundan kişi başına düşen gelir de bir hayli düşük olmaktadır. Bu nedenle ülkede yoksulluk sorunu yaşanıyor. 2016 yılında Hindistan’da yapılan nüfus sayımında nüfusun 1.324 milyar olduğu tespit edildi.

Hindistan’ın para birimi Rupi’dir ve 1 dolar ortalama 72 Rupi’ye tekabül etmektedir. 1 Euro ise 83.03 Rupi’ye eşittir. 1 TL ise 10.74 Rupi’ye denk geliyor.

Hindistan asgari ücret ne kadar?

Hindistan’da çalışanın aldığı günlük asgari tutar 160 Rupi olmasına karşın bu tutar eyaletlere göre değişiklik gösterebiliyor. Buna göre bir çalışan günlük 3 dolar, ayda 200 dolar ücret almaktadır.

Hindistan çalışma şartları nelerdir?

Hindistan’da haftalık çalışma süresi 48 saat ile sınırlandırılmıştır. Ancak çalışanlar 10 – 11 ve hatta 12 saat de çalışmaktadır. Emeklilik yaşı ise 58 ila 65 arasında değişiklik göstermektedir. Bu nedenle 65 yaşına gelip primlerini dolduran herkes emekli sayılacaktır.

Hindistan’da ücretler ne kadar?

Hindistan’da daireler için ödenen tutar 2000 Rupi’den 12.000 Rupi’ye kadar değişiklik gösteriyor. 1 lt süt ortalama 44, 1 kilo peynir 311 rupi, 50cl bira 102 rupi ve bir şişe şarap 55 rupiye tekabül ediyor.

1 lt benzin ortalama 70 rupi iken taksiler kilometre başına 13 rupi yazmaktadır.



Son Güncelleme: 29.01.2021 13:10
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