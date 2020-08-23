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hidrokarbon nedir, ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen hidrokarbon nedir, ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır? ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. hidrokarbon nedir, ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır? hakkındaki güncel bilgileri 23 Ağustos 2020 Pazar tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

23 Ağustos 2020 Pazar 14:45
hidrokarbon nedir, ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
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Ülkemiz denizlerinde doğalgaz ve hidrokarbon arama çalışmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cuma günü yapacağı açıklama,  akıllara hidrokarbon ile ilgili bir gelişme olabileceğini getirdi.

Hidrokarbon nedir?


Hidrokarbon, karbon ve hidrojen CxHy atomlarının bir araya gelmesiyle oluşan kimyasal bileşiktir. Hidrokarbonlar çok çeşitlidir ve birçok üyesi endüstriyel bakımdan önemlidir. Benzen, benzin, naftalin ve asetilen birer hidrokarbondur. Hidrokarbonlar, teorik bakımdan da oldukça önemlidir. Bunun nedeni organik bileşiklerin birçok sınıfının sistematik olarak adlandırılmasında, hidrokarbonların adlandırılması da esastır.

Hidrokarbon tipleri nelerdir?

Hidrokarbonlar yapılarına göre alifatik, aromatik ve alisiklik bileşikler olarak sınıflandırılmaktadır. Alifatik ve alisilik bileşikler kendi aralarında doymuş ve doymamış olarak ikiye ayrılmaktadır. Doymuş hidrokarbon, en çok hidrojeni alarak ihtiva eder ve karbonlar birbirlerine tek elektron bağı ile bağlıdır. Doymamış hidrokarbonlarda ise karbonlar birbirlerine iki ya da üç bağ ile bağlanmıştır.



Son Güncelleme: 23.08.2020 14:45
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Anahtar Kelimeler:
Hidrokarbon
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