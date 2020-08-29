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Hidrokarbon nedir? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?

Birçok kişinin merak ettiği Hidrokarbon nedir? Hidrokarbon nerelerde kullanılır? hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 29 Ağustos 2020 tarihli haberimizi okuyarak Hidrokarbon nedir? Hidrokarbon nerelerde kullanılır? konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 17:26
Hidrokarbon nedir? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
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Ülkemiz denizlerinde doğalgaz ve hidrokarbon arama çalışmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cuma günü yapacağı açıklama,  akıllara hidrokarbon ile ilgili bir gelişme olabileceğini getirdi.

Hidrokarbon nedir?


Hidrokarbon, karbon ve hidrojen CxHy atomlarının bir araya gelmesiyle oluşan kimyasal bileşiktir. Hidrokarbonlar çok çeşitlidir ve birçok üyesi endüstriyel bakımdan önemlidir. Benzen, benzin, naftalin ve asetilen birer hidrokarbondur. Hidrokarbonlar, teorik bakımdan da oldukça önemlidir. Bunun nedeni organik bileşiklerin birçok sınıfının sistematik olarak adlandırılmasında, hidrokarbonların adlandırılması da esastır.

Hidrokarbon tipleri nelerdir?

Hidrokarbonlar yapılarına göre alifatik, aromatik ve alisiklik bileşikler olarak sınıflandırılmaktadır. Alifatik ve alisilik bileşikler kendi aralarında doymuş ve doymamış olarak ikiye ayrılmaktadır. Doymuş hidrokarbon, en çok hidrojeni alarak ihtiva eder ve karbonlar birbirlerine tek elektron bağı ile bağlıdır. Doymamış hidrokarbonlarda ise karbonlar birbirlerine iki ya da üç bağ ile bağlanmıştır.



Son Güncelleme: 29.08.2020 17:26
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Anahtar Kelimeler:
Hidrokarbon
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