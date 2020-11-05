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Hepsiburada, N11, Trendyol, Media Markt efsane cuma indirim günleri! Markaların indirim tarihleri

Tüm dünyada uygulanmakta olan Black Cuma indirim günleri geldi çattı. Birçok ürünün ?' lara kadar indirime girdiği Black Cuma kampanyasını uyguluyan markalar ise; N11, Trendyol, Hepsiburada, Media Markt, Pull Bear ve Amazon gibi e-ticaret siteleridir. İndirim tarihleri ve indirime girecek olan ürünler hakkındaki detayları ise haberimizden öğrenebilirsiniz.

05 Kasım 2020 Perşembe 21:11
Hepsiburada, N11, Trendyol, Media Markt efsane cuma indirim günleri! Markaların indirim tarihleri
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Efsane Cuma, Kara Cuma ve Black Cuma olarak bilinmekte olan ve her senenin Kasım ayında gerçekleşen indirim zamanları için hazırlıklar başladı. Efsane Cuma’ nın özelliği ise, Alışveriş web sayfalarının müşteriye sağlamakta olduğu indirimli ürün fiyatlarıdır. Bu indirimlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar ise konu hakkında araştırma yapmaktadır. Media Markt, Zara, N11, Trendyol, Bershka gibi bir çok mağazanın Efsane Cuma kampanyalarını başlatacağı gün ise belli oldu. İşte senede sadece bir kez yapılmakta olan büyük indirim kampanyaları ile ilgili detaylar.

 

BLACK FRIDAY NEDİR

Amerika Birleşik Devletleri’nde başlamış ve ardından tüm dünyaya yayılmıştır Black Cuma. Son zamanlarda ise Türkiye’ de de bir çok büyük firmanın indirim uyguladığı bir gün haline geldi. 2020 senesinde yaşanacak olan Black Cuma kampanyalarına ise çok az bir zaman kaldı ve Büyük alışveriş siteleri, kampanya dahilinde indirim yapılacak ürünleri ve indirimlerin tarihini duyurmaya başladılar. Özellikle covid-19 döneminde çokça kullanılmaya başlayan e-ticaret sitelerinin Black Cuma ile en üst seviyelere ulaşacağı öngörülüyor. Uygulanacak olan Black Cuma’ e olan ilginin de yüksek oranlarda olması beklenmektedir.

 

BLACK FRIDAY KAPSAMINDA YAPILACAK İNDİRİMLER VE TARİHLERİ!

 

 

Hepsiburada

Türkiye’ de en çok kullanılan köklü e- ticaret sitesi Hepsiburada, Black Frıday kapsamında yapacağı indirimleri ilk kez duyuran sitelerden birisidir. Hepsiburada’ nın yapacağı indirimler ise; elektronik eşyalar, beyaz eşyalar, gıda ürünleri, telefon, televizyon, kadın/erkek giyim ürünleri ve kozmetik ürünleri olmak üzere büyük bir indirim kampanyası yapacak. Kampanya’ nın başlama saati ise 5 Kasım 2020 Perşembe gününde saat 21.00’ da başlatılacak.

 

N11, 11.11 Ürünleri

Büyük bir müşteri kitlesine sahip olan e- ticaret sitesi N11’ de

,

yapılacak olan indirimlerin adı 11.11’ dir. Artık bilindik bir etkinlik haline gelmiş olan 11. 11 kampanyalarında N11 her sene Kasım ayının 11’ inci gününde bütün ürünlerinde indirim yapmaktadır. Online olarak yapılacak olan bu alışveriş kampanyalarının senede sadece bir kez yapılmasından dolay bazı ürünlerde uygulanan indirimler %90’ a varabilmektedir.

Yapılacak olan geniş çaplı indirimlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar ise şimdiden alışveriş sepetlerini doldurmaya başladılar. N11 sitesinde oluşturulan üyelik başlatmış olan vatandaşlar indirimler başlar başlamaz sepetlerindeki ürünleri almaya başlayacaklar. Çünkü stoklar çok çabuk tükenebilmektedir.

 

TRENDYOL EFSANE GÜNLER

Türkiye’ nin en çok kullanılmakta olan e-ticaret sitelerinden Trendyol’ da Black Frıday adlı kampanyaya katılmıştır. Kampanyanın adı ise Efsane Günlerdir. Kasım ayının içinde yapılmakta olan bu kampanyalarda, müşteriler için %50 ve üzeri oranlara kadar indirim yapılmaktadır. Trendyol’ un yaptığı açıklamalara göre Efsane Günler kampanyası 9 Kasım 2020’ de başlatılacak.


Moda, kozmetik, elektronik cihazlar, gıdalar, kozmetik ürünleri, mobilyalar, beyaz eşyalar, bilgisayarlar ve telefonlar gibi nice üründe yapılacak olan indirimleri kaçırmak istemeyenler ise Trendyol’ da hesap oluşturarak ihtiyacı olmakta olan ürünleri sepetlerine ekleyebilirler. Trendyol tarafından yapılacak olan Black Cuma kampanyası burada bitmeyecek. Efsane günlerin zaman dilimi ise 9 ile 12 Kasım arası olacak. Trendyol tarafından yapılan bir açıklamaya göre ise 26 Kasım ile 29 kasım arasında ise Black Cuma ürünleri için kampanya başlatılacak.

 

Media Markt Şahane Cuma

Türkiye’ de önde gelen teknoloji firmalarından biri olan Media Markt, Black Cuma indirimi yapacak olan mağazalardan biridir ve bunu Şahane Cuma adlı kampanya ile yapmaktadır. Media Markt’ ın yaptığı açıklamalar neticesinde, kampanyanın başlama tarihi 27 Kasım 2020 olacak ve tüm ürünlerde indirim yapılacak.

Şahane Cuma kapsamında tablet, bilgisayar, akıllı telefon, kamera, ev aletleri, bilgisayar donanımları ve benzeri bir çok ürüne en az %60’ lık fiyat indirimleri yapılacak. Çoğu müşteri ise bu ürünleri bir daha aynı fiyata bulamayacaktır.

 

Uygulanacak olan kampanyadan etkilenen ürünler; takım elbiseler, mücevherler, pırlanta yüzükler, tek taş, ayakkabılar, çantalar, kıyafetler ve parfümler gibi nice ürünlerdir. Amazon’ da da aynı olacak ve bütün ürünlerde indirim yapılacaktır.

 

BLACK FRIDAY TARİHÇESİ

İlk olarak ABD’ de baş gösteren Black Cuma ardından tüm dünyaya yayılmış ve evrensel bir gün özelliğine ulaşmıştır. 1960 senesinde baş gösteren ekonomik krizlerden dolayı, birçok işletme ellerindeki ürünleri satmak zorunluluğunda kalmıştır. %90’ a varan indirimler ile ellerindeki malları satan işletmeciler batma tehlikesinden üzerinden gelmiştir.

Ürünlere gösterilen ilgi ise o kadar yüksek olmuştur ki, insanlar mağaza önlerinde kuyruklar oluşturmuşturlar. Bu olayların yaşanmasının arkasından Kara Cuma anlamına gelmekte olan Black Cuma uygulaması her kasım tekrar uygulanmaya başladı. Belirli bir zaman sonra dünyaya yayıldı.

 



Son Güncelleme: 05.11.2020 21:11
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