Hepsiburada Efsane Cuma Kasım indirimleri ne zaman bitiyor?

Hepsiburada Efsane Cuma İndirimleri Ne Zamana Kadar Devam Edecek? Hepsiburada Kasım Ayı İndirimleri Ne Zaman Bitiyor?

Hepsiburada Efsane Cuma indirimleri 23 Kasım tarihinden itibaren birbirinden farklı ürünleri uygun fiyata sunmaya başlamıştı. Bu fırsatlar bitmeden yararlanmak isteyen vatandaşlar indirimlerin hangi tarihte bittiğini öğrenmek için araştırma yapıyor.

Black Cuma Ne Zaman Ve Nasıl Ortaya Çıktı?

Black Cuma ilk önce ABD ve Kanada’ da ortaya çıkmıştır. ABD’de kasım ayının dördüncü Perşembesi, Kanada’da ise ekim ayının ikinci Pazartesi günü kutlamakta olan Şükran Günü’nün (Thanksgiving Day) ertesi sabahı gerçekleşen akıl almaz boyutlarda olan alışveriş çılgınlığına verilen addır. Noel alışverişlerinin başlama günü olarak da kabul edilmektedir. ABD ve Kanada haricinde Black Cuma İngiltere’de popüler bir uygulama haline gelmiştir. Bu alışveriş günlerinde bütün mağazalarda bulunan ürünlerde çok büyük oranlarda indirimler yapılıyor. Bu indirim kapsamında çalışanlara büyük bir iş düşüyor onlarda bu zamanlarda uzun mesai yapmak zorunda kalıyorlar.

Black Cuma Adı Nereden Geliyor?

Bulunmuş olan ilk önek 1961 yılındaki bir yerel gazeteye aittir. Black Cuma ortaya ilk çıktığında mağazaların hepsi %80 indirim uyguladılar. Bu durumdan kaynaklı olarak hayal edilmeyecek derecede zorluklar ortaya çıktı. Bunlardan birkaçı olan yaya ve araç trafiğinin yoğunluktan dolayı kitlenmesi,yaralanmaların yaşanmasından ötürü gazate buna Black Cuma demiştir. Black Firday her sene kendisiyle beraber sosyal medyada da gündem konusu oluyor. İndirim haberlerinin yanında gelinlik için kavga eden gelinler, elektronik eşya için birbirleriyle yarışa giren insanlar, arabasını park etmek için yer ararken kavga eden insanlar, farklı oyun konsolları için tartışan gençler, ezilen insanlar, oyuncak istemesi ve onun için kaybolan çocuklar gibi aklın sınırlarını zorlayan olaylarda gündemde olmayı başarıyor. Black Cuma artık görmüş olduğu ilgilerden dolayı popüler kültürün bir parçası halini aldı. Günümüzde E-Ticaret sitelerinin de yapmış olduğu efsane günler her geçtiğimiz yıl daha da çok ilgileri üzerinde toplamayı başarıyor. E-Ticaret siteleri yapmış olduğu indirim günlerinden rekorlarla ayrılıyor. 2017 yılında Amerika’da yapılan efsane indirim günlerinde E-Ticaret siteleri 5 milyar doları geçmiş ve rekora imza atmıştır.

Hepsiburada Kasım İndirimleri Hangi Tarihte Başladı?

Hepsiburada tarafından yapılan indirim günü 23 Kasım 2020 Pazartesi günü başlamıştır. Büyük indirim günleri içerisinde alışveriş yapacak kişiler online alışveriş mağazası üzerinden pek çok ürüne indirimli bir şekilde sahip olacaklardır. Black Cuma Efsane Cuma kampanyası kapsamında sunulan indirimler hakkında detaylar şu şekildedir; Türkiye’nin en büyük online mağazalarından olan Hepsiburada müşterilerine başta süpermarket ürünlerinde çok önemli fırsatlar sunuyor. Her evin ihtiyaçlarını yüzde 10 ile yüzde 70'e varan indirimlerle almak mümkün. Süpermarket indirimleri gıdadan, temizlik ürünlerine, mutfak araç gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine çok sayıda ürün yelpazesinde geçerli olacaktır.

Hepsiburada Kasım İndirimleri Ne Zaman Bitecek?

Hepsiburada tarafından yapılan indirimli ürünler kapsamında en çok ilgi odağı olan ürünlerin en başında elektronik aletler gelmekte. Firmaların özel kampanyalarla açıkladığı cep telefonu, bilgisayar, tablet ve bu ürünlere yönelik aksesuarlar indirim günlerinin en başında yer alıyorlar. Bunların dışında müşteriler kadın giyim, erkek giyim, çocuk giyim, oyuncak, hobi ve kitap alanları, ev eşyası mobilya, beyaz eşya ürünlerine yakından ilgi gösteriyorlar. Hepsiburada tarafından başlatılan indirimli ürünler günleri 23 Kasım tarihinde başlayacak ve 27 Kasım tarihine kadar devam edecektir.

Türkiye ve Bölgesinin lider konumunda olan E-ticaret platformu olan Hepsiburada, yaklaşık olarak 40 kategoride, 30 milyondan fazla ürün çeşidiyle her sene gelenek haline getirdiği ‘Efsane Cuma’ için hazırlıklarını bitirdi. Gebze’de 100.000 metrekare alana kurduğu, E-Ticaretin en büyük ve kapsamlı operasyon merkezine sahip olan Hepsiburada, yüksek teknolojiye sahip olan altyapısı ile Türkiye’de E- Ticaret’in gelişmesine ve dijital dönüşümlere katı sağlamayı başararak, tüketicilere en iyi markaları ‘Efsane’ fiyatlarla ulaştırmaya çalışıyor.

Hepsiburada’dan Efsane Cuma Planı!

Hepsiburada sahip olduğu teknoloji altyapısı ve pazarlamadan ürün tedariği sağlamaya, planlamasını Efsane Cuma için eksiksiz olarak tamamlamıştır. Yılın en büyük avantajlarına sahip günlerde müşterilerine on binlerce iş ortağı aracılığıyla inanılmaz bir alışveriş deneyimi yaşatmak için bütün imkanlarını kullanıyor. Bu önemli günler için unutulmayacak indirim ve kampanyaların yanında müşterilerine finansal destek hizmeti ile gönüllerde taht kurmayı başarmak için çabalıyor.

- 100.000 m2’likbulunduğu bölgenin en geniş kapsamlı Akıllı Operasyon Merkezi’nde rekor sayıda milyonlarca ürün Efsane Cuma için depolandı. Hepsiburada ile birlikte olan binlerce iş ortağı ile markalar indirim günlerine özel olarak hazırlıklarını bitirmiş bulunmakta.

- Yaşanan pandemiden dolayı alınması gereken önlemler kapsamında, Efsane Cuma indirim gününde de müşterilerin sağlığının güven altına alınması için , siparişi verilen ürünlerin geniş önlemler altında dezenfekte edilerek, paketlenip müşterilere ulaştırılması sağlanacaktır.

.- Hepsiburada’nın 2020 yılının sonuna kadar 5000 kişilik istihdam paketi ile, yoğun taleplerle karşılaşılan Efsane Cuma’da müşterilere siparişlerinin hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaştırmaya devam edeceğini bildirmiştir.

-Türkiye bazında ön planda olan kargo firmaları ve Hepsiburada’nın lojistik sektöründeki yenilenen Hepsijet, bu özel günlerde Türkiye’nin toplam 81 iline siparişleri problemsiz bir şekilde ulaştırabilmesi için planlamalar yapılmıştır.

- Özel bir proje kapsamında müşterilerin taleplerine göre analizler yapılarak hangi ürünlerde kampanya ve indirim yapılacağı belirleniyor.

- Müşteriler bu kapsamda birden fazla kredi kartından alışveriş yapabileceklerdir. Bundan dolayı çoklu kredi kartı hizmeti de alışveriş severlerin hizmetine sunulmuştur.

-Müşteriler bu özel günlerde kendi ihtiyaçlarını aksatmadan 36 aya kadar vade altenatiflerinden online alışveriş kredisi seçeneğinden faydalanarak rahatça alışverişlerini yapabilecekler.

- İndirimler ve stokları azalan ürünler için alarm servisleri devreye sokularak bütün müşterilerin verilen avantajlardan çok daha fazla yararlanmaları sağlanacaktır.

- Büyük markalarla yapılan anlaşmalar ile moda, elektronik, anne bebek ve çocuk ürünleri, beyaz eşya, temizlik, kişisel bakım, kitap, kırtasiye gibi kategorilerin ürünlerinde milyonlarca seçenek sunulmaktadır. Bu kategorideki ürünler Efsane Cuma’da yerlerini alacaktır.

Hepsiburada’da İndirim Alarmı Servisi Bulunacak

Hepsiburada müşterilerinin seçmiş olduğu ürünler tükenmeye yakın olduğunda müşterilere alarm yoluyla bilgi vermeye çalışacak. Müşteriler istediği 10 adet ürüne indirim alarmı kurabilecekler. Müşterilerin seçmiş olduğu ürünler için indirim olursa direk onlara bildirim gidecektir. Müşteriler alarm kurdukları ürünleri ‘Listelerim’ sayfasından takip ederek fırsatı kaçırmadan sahip olmak istediği ürünü satın alabilecek. Müşteriler bu servisten faydalanmaları için Hepsiburada uygulamalarını son sürüme güncellemeleri gereklidir. Hepsiburada’nın sunduğu servislerin içinde aynı zamanda listeye eklediği ve stoğu azalan ürünler için otomatik olarak bilgilendirilmeleri için uygulama geliştirilmiştir. Bundan dolayı Efsane Cuma kapsamında müşteriler beğendikleri ürünlerdeki fırsatlar kaçmadan siparişlerini vermeleri mümkün olacak.

İyi Alışveriş Deneyimi Yaşamak İsteyenlere İpuçları!

-Hepsiburada uygulamasını telefonunuza indirerek, bir hesap oluşturun ve bildirimleri açık olarak ayarlayın. Eğer uygulama telefonunuzda varsa son sürüme güncelleyin.

-Almak istediğiniz ürünleri ‘Beğendiklerim’ ve ‘Listelerim’e ekleyin

-İndirim alarmınızı almak istediğiniz ürün için kurun, Efsane indirimler başladığı zaman istediğiniz ürünü hızlı ve kolay bir şekilde almak için faydalı olacaktır.

- İhtiyaçlarınızı aksatmadan tek tıkla online alışveriş kredisi fırsatını kullanabilirsiniz.

- Kart limitleriniz sizi alışveriş yapmaya engelliyorsa çoklu kredi kartı ödeme yöntemini kullanabilirsiniz.

Geçen Yıl Efsane Cuma’da Neler Oldu?

-En fazla talep görmüş olan ürünler ise akıllı telefon, elektronik diş fırçası, bilgisayar, akıllı bileklik gibi teknolojik aletler olmuştur.

-Çok fazla alıveriş yapılan saat ise 24.00 olmuştur.

-Efsane Cuma kapsamında yapılan alışverişlerin % 60’ından fazlasını Anadolu illeri kapsadı. (İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Kocaeli, Antalya, Adana, Konya, Mardin). Bu sene hangi iller olacağını kampanyanın bitiminde göreceğiz.

-Dakika bazında tam tamına 1.500’ün üzerinde ürün siparişi verilmiştir.

-12 milyon kişim tarafından ziyaret edilmişti.

-Efsane Cuma kapsamında müşteri sayısı ile sipariş sayısı 8 kat artmıştır.

Türkiye’de Black Cuma Nasıl Oluyor?

Son dönemlerde E-Ticaret’in gelişmesinden Black Cuma indirimleri sadece ABD, Kanada ve İngiltere’deki mağazalara değil, bütün dünyaya yayılmıştır. GünümüzdekiE-Ticaret sitelerinin bu yoldan gitmesi artık insanları mağazalar önünde saatlerce bekletmeyerek hızlı ve kolay bir şekilde alışveriş yapmalarına olanak sağlamıştır. Black Cuma günleri Türkiye’de aktif bir şekilde uygulanmaktadır. Mağazaların günler boyu süren indirimlerinin yanı sıra intenette de çılgınca kampanyalar yapılıyor. Black Cuma günlerinde Türkiye çapında alışveriş patlaması yaşandığı gözlerle görülüyor. Normal alışverişe oranla intenet üzerinden yapılan alışverişler Türkiye’de Black Cuma kapmsamında artmıştır. Türkiye’deki ortalamalara bakacak olursak, bu dönemde alışverişler iki katına çıkmış bulunmakta. Türkiye’deki tüketiciler Black Cuma günlerinde baya bir aktiflerdir.