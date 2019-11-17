Hepsiburada Black friday indirimleri olacak mı? Hepsiburada kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları

Black Friday indirimleri dünya çapında ciddi anlamda beklendiği gibi ülkemizde de bekleniyor. Daha 11.11 alışverişlerinin kargolarının dağıtımları bitmemişken arkasından tüm firmaların indirime gireceği 2019 Black Friday indirimlerine hazırlanıyorlar. Geçtiğimiz yıllarda gelen tepkilerden sonra bu sene Kara Cuma ülkemizde farklı isimlerde gelecek. Dinimizde mübarek olarak sayılan Cuma gününe Kara Cuma denmesi ciddi anlamda mağazaların eleştirilmesine neden olmuştu. Bu yıl ise; Hepsiburada Efsane Cuma, Boyner Şahane Cuma, Trendyol Efsane Günler, Teknosa Tekno Cuma, Media Markt Efsane cuma gibi isimlerle kampanyaya katılacak.

Black Friday indirimleri 29 Kasım olarak biliniyor. Ancak indirimlerin 27 Kasım gecesi başlaması bekleniyor. Hepsiburada indirimleri ise 21 Kasım da başlayacak.

ABD’de olduğu kadar indirimler yaşanmasa da ülkemizde hemen hemen tüm firmalar Black Friday indirimi yapmaktadır. Hem firmalar hem de kullanıcılar için büyük bir ödül günü olarak tabir edilebilir. Firmalar ellerinde kalan fazla ürünlerden kurtuluyor. Kullanıcılar ise istedikleri ürünlere daha ucuza sahip oluyor.

Black Friday nedir?

ABD’de kasım ayının dördüncü perşembesi, Kanada’da ise ekim ayının ikinci pazartesi günü kutlanan Şükran Günü’nün (Thanksgiving Day) ertesi sabahı, inanılmaz bir alışveriş çılgınlığına sahne olur. Black Friday adı verilen bu alışveriş gününde mağazalar çok erken saatlerde açılır, beklenenin çok daha üstünde indirimler yapılır. Bugüne Black Friday denmesinin sebebi ise gün boyunca gerçekleşen alışverişten dolayı trafiğin altüst olması, mağazaların önünde yollara taşan kuyrukların oluşması, taşkın bir kalabalığa sahne olan sokaklar ve önlenemeyen gürültü. İnsanlar sevgililer günü hediyesi, yılbaşı hediyesi gibi alışverişini bugünde yaparlar.

Elektronik ürünlerde yapılan ciddi indirimler markaların hem stokta kalan ürünleri kısa sürede satması anlamına geliyor hem de insanların daha ucuza almasına neden oluyor. Öte yandan yeni evlenecek çiftlerin de gelinlik ve damatlık için mağazalara akı ettiği görülüyor. Gelinlik mağazaları kadınların oluşturduğu uzun kuyruklar bunun en güzel öneklerinden bir tanesidir.

1961 yılında yerel bir gazetede geçmesiyle kullanılmaya başlanan Black Friday’in ilk ortaya çıktığı gün mağazalar kapılarını sabaha karşı açmış ve %80’e varan indirimlerle halkı mağazalarına çekmeye çalımıştır. Philadelphia'da alışveriş sebebiyle ortaya çıkan sorunlardan dolayı, güne Black Friday denmeye başlanmıştır. Günümüzde de mağazalar aynı indirim oranlarını ve hatta bazen daha fazlasını uygulamakta ve kapılarını gece yarısı açmaktadırlar.

Hepsiburada Black Friday açıklaması yaptı

Black Friday açıklaması yana Hepsiburada şunlara dikkat çekti;

Hepsiburada olarak bizler de;

Global alışveriş dünyasında hatırı sayılır bir yer alan Black Friday'i, Türk tüketicisinin motivasyon ve ihtiyaçlarına yönelik yerelleştirerek; Efsane Cuma'yı oluşturduk. Efsane Cuma, tamamıyla Türkiye'nin beklentilerine göre yapılandırılmış Türkiye'nin alışveriş günüdür. Halkımız Efsane Cuma'yı çok sevdi. Biz de bu seviyeye layık olacak ürün ve fiyatlarla müşterilerime özel bir alışveriş deneyimi tasarlıyoruz.

“Efsane Cuma ile Ticaret Canlanıyor, Ekonomimiz Kazanıyor” Türkiye’nin Hepsiburada’sı, 15.000’den fazla marka ve işletme ile 45 günlük ticaret hacmini Efsane Cuma ile 1 günde yapacak. Ekonomi canlanacak, Türkiye kazanacak!

Hepsiburada, Türkiye’nin alışveriş günü Efsane Cuma ile geçen yılki ticaret hacmini katlayarak büyütmeye hazırlanıyor.

Efsane Cuma alışverişlerinin %60’ının Anadolu’dan yapılması bekleniyor, Anadolu’daki KOBİ’ler ve işletmeler Efsane Cuma ile ticaretlerini artıracak. Bu seneki toplam ticaret hacminin yarısından fazlası Anadolu’da bulunan işletmeler tarafından gerçekleştirilecek.

Efsane Cuma günü 20 milyondan fazla ziyarete (2017’de 12 milyon) ev sahipliği yapılacak, müşteriler ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla temin edip ev ekonomisine katkıda bulunacak.

Şehir içi ve şehirler arası kullanıma uygun motosiklet markalarının yer alacağı kampanya, motosiklet severleri mutlu edecek,

Türkiye’nin Hepsiburada’sı 15.000 marka ve işletme ile yapacağı kampanya ve indirimler sayesinde Enflasyonla Topyekün Mücadele programı ve Yerli-Milli ürünlere destek veriyor, hem ailelerin hem de ülkemizin ekonomisine fayda sağlıyor.