Hepsiburada 5 Kasım indirimli ürünler

Online alışveriş sitesi Hepsiburada 5 Kasım tarihinde Efsane Kasım indirimleriyle çok sayıda üründe %70’e varan indirimler yapacak. Alışveriş tutkunları Cuma günü yapılacak indirimlerde hangi ürünlerin satışa çıkarılacağını merak ediyor.
Hepsiburada indirim günler ne zaman, saat kaçta?
Hepsiburada’nın Efsane Kasım indirimleri adıyla duyurduğu kampanya 5 Kasım tarihinde saat 21:30’da başlayacak. Alışveriş tutkunları şimdiden alacakları ürünleri listelemeye başladı.
Son Güncelleme: 05.11.2020 21:33