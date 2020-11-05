Hepsiburada 5 Kasım indirimli ürünler

Online alışveriş sitesi Hepsiburada 5 Kasım tarihinde Efsane Kasım indirimleriyle çok sayıda üründe %70’e varan indirimler yapacak. Alışveriş tutkunları Cuma günü yapılacak indirimlerde hangi ürünlerin satışa çıkarılacağını merak ediyor.

Hepsiburada indirim günler ne zaman, saat kaçta?

Hepsiburada içerisinde çok sayıda firmayı bulundurması nedeniyle birçok alanda ürünlerde indirimler yapılacak. Bunların başında ise televizyon, cep telefonu, bilgisayar, oyun konsolları gibi elektronik eşyalar geliyor.

Hepsiburada’nın Efsane Kasım indirimleri adıyla duyurduğu kampanya 5 Kasım tarihinde saat 21:30’da başlayacak. Alışveriş tutkunları şimdiden alacakları ürünleri listelemeye başladı.