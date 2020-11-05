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Hepsiburada 5 Kasım indirimli ürünler

Hepsiburada 5 Kasım indirimli ürünler kampanyası heyecanı başladı. Alışveriş tutkunları Hepsiburada’nın hangi ürünleri indirimli fiyatlara satışa çıkaracağını merak ediyor.

05 Kasım 2020 Perşembe 21:33
Hepsiburada 5 Kasım indirimli ürünler
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Online alışveriş sitesi Hepsiburada 5 Kasım tarihinde Efsane Kasım indirimleriyle çok sayıda üründe %70’e varan indirimler yapacak. Alışveriş tutkunları Cuma günü yapılacak indirimlerde hangi ürünlerin satışa çıkarılacağını merak ediyor.


Hepsiburada içerisinde çok sayıda firmayı bulundurması nedeniyle birçok alanda ürünlerde indirimler yapılacak. Bunların başında ise televizyon, cep telefonu, bilgisayar, oyun konsolları gibi elektronik eşyalar geliyor.

Hepsiburada indirim günler ne zaman, saat kaçta?

Hepsiburada’nın Efsane Kasım indirimleri adıyla duyurduğu kampanya 5 Kasım tarihinde saat 21:30’da başlayacak. Alışveriş tutkunları şimdiden alacakları ürünleri listelemeye başladı.



Son Güncelleme: 05.11.2020 21:33
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Anahtar Kelimeler:
AlışverişHepsiburada
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