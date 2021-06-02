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Haziran 2021 MB PPK faiz kararı ne olur? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?

Haziran ayının ilk haftasına girerken Merkez Bankası tarafından hazırlanan faiz kararına çok az bir süre kala piyasa dikkatini Para Politikası Kurulu toplantısından gelecek karara çevirdi. Döviz ve altında yaşanan değişiklikler PKK toplantısında belirlenirken vatandaşlar Haziran 2021 MB PPK faiz kararı ne olur? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? gibi sorularına yanıt arıyor. İşte Merkez Bankası faiz kararı ayrıntıları haberimizde

02 Haziran 2021 Çarşamba 14:24
Haziran 2021 MB PPK faiz kararı ne olur? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?
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Her yıl belirli aralıklar ile gerçekleştirilen Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantılarının tarihleri yıllık takvim içerisinde paylaşırken döviz kurları ve kurlara bağlı emtia ürünleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor.  Vatandaşlar Haziran 2021 MB PPK faiz kararı ne olur? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? gibi sorularına yanıt ararken sizler için Merkez Bankası faiz kararları hakkında güncel bilgilere yer vereceğiz.

2021 faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Haziran ayında gerçekleşecek olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 17 Haziran 2021 tarihinde yapılacak

.

Alınan kararlar ile faizleri sabit tutan Merkez Bankası, 2021 Ocak ve Şubat ayı faizlerini yüzde 17’lerde sabit olarak tutarken mart ayı 00 baz puan artırılarak yüzde 19’a çıkarmıştı.

Nisan ayı için yine faiz oranı yüzde 19olurken Mayıs ayı yine faiz yüzde 19 olarak kendini gösterdi. Haziran ayı faiz kararı ise 17 Haziran günü netleşecek.


Son Güncelleme: 02.06.2021 14:24
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