Haziran 2021 MB PPK faiz kararı ne olur? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?

2021 faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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Her yıl belirli aralıklar ile gerçekleştirilen Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantılarının tarihleri yıllık takvim içerisinde paylaşırken döviz kurları ve kurlara bağlı emtia ürünleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Vatandaşlar? gibi sorularına yanıt ararken sizler için Merkez Bankası faiz kararları hakkında güncel bilgilere yer vereceğiz.Haziran ayında gerçekleşecek olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 17 Haziran 2021 tarihinde yapılacakAlınan kararlar ile faizleri sabit tutan Merkez Bankası, 2021 Ocak ve Şubat ayı faizlerini yüzde 17’lerde sabit olarak tutarken mart ayı 00 baz puan artırılarak yüzde 19’a çıkarmıştı.

Nisan ayı için yine faiz oranı yüzde 19olurken Mayıs ayı yine faiz yüzde 19 olarak kendini gösterdi. Haziran ayı faiz kararı ise 17 Haziran günü netleşecek.