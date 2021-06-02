Haziran 2021 KDV indirimi uzatıldı mı?

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, bugün itibariyle Resmi Gazete’de yayınlandı. Gazetede yayınlanan karar neticesinde konaklama sektöründeki gece hizmetlerinde %1 olan KDV oranı indiriminin süresi 30 Haziran 2021’e kadar uzatıldı. Uygulamanın 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren sona eren KDV indirim uygulaması hakkında şimdilik bir açıklama yok.

KDV İndirimi’nin Bitirilmesi Ertelendi Mi?

Resmi Gazete’de yayınlanmış olan kararda, KDV ve kira ve stopajda yapılan indirimlerin 2 ay daha devam edeceği görüldü. Bu durumda kira ve stopajdaki %20 olan kesinti oranı %10’a düşürülerek 31 Temmuz 2021’e kadar devam ettirilecek.

Sinema biletlerine uygulanan %10 oranındaki eğlence vergisi, 31 Temmuz’a kadar sıfırlanacak. Koronavirüs pandemisinden en fazla etkilenen opera, sinema, bale, nikah, berber, lunapark, konser gibi sektörler ile küçük esnafa uygulana KDV oran indirimleri de Temmuz 2021 sonuna kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre yüzde 1 olan KDV oranı indiriminin 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren yeniden yüzde 8’e çıkarılmasına karar verilmişti