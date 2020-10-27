Hazineye bağlı 60 milyon metrekarelik taşınmaz kullanıma açılacak

2021 yılı merkezi Yönetim Bütçesi Kanunu’nda yapılan değişiklikler sonrası detaylar ortaya çıkıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte hazineye ait arazilere yatırımın arttırılması için kullanıma açılması hedefleniyor. Uygulamayla birlikte tarım, hayvancılık, turizm, eğitim ve diğer pek çok alanda yatırımlar teşvik edilecek.
60 milyon metrekare arazi dağıtılacak
Bakanlık Eylül ayında yatırımcıları teşvik etmek amaçlı 3,9 milyon metrekarelik alnı 89 milyon TL’lik yatırım ile 477 kişiye iş imkanı sunarak kullandırmıştı.
Ek süre tanındı
Yatırımcıları teşvik etmek amaçlı açılan taşınmazların kullanımı için başvurularda taahhüt edilen yatırımların yapılması için yatırımcılara ek süre de verildi.
Son Güncelleme: 27.10.2020 15:21