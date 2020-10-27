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Hazineye bağlı 60 milyon metrekarelik taşınmaz kullanıma açılacak

Hazineden arazi desteği! 60 milyon metrekarelik taşınmaz dağıtılacak. Yatırımcıları kullanıma açılacak taşınmazlara başvuru detaylarını araştırıyor.

27 Ekim 2020 Salı 15:21
Hazineye bağlı 60 milyon metrekarelik taşınmaz kullanıma açılacak
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2021 yılı merkezi Yönetim Bütçesi Kanunu’nda yapılan değişiklikler sonrası detaylar ortaya çıkıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte hazineye ait arazilere yatırımın arttırılması için kullanıma açılması hedefleniyor. Uygulamayla birlikte tarım, hayvancılık, turizm, eğitim ve diğer pek çok alanda yatırımlar teşvik edilecek.

60 milyon metrekare arazi dağıtılacak


Hazine taşınmazları üzerine yapılan değişikliklerle kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinin yatırımda bulunması ve taşınmazların verimli kullanılması amacıyla yatırımcılara 60 milyon metrekarelik bir alan verilecek. Söz konusu taşınmazların dağıtımı 2021 ile 2023 yılları arasında gerçekleştirilecek.

Bakanlık Eylül ayında yatırımcıları teşvik etmek amaçlı 3,9 milyon metrekarelik alnı 89 milyon TL’lik yatırım ile 477 kişiye iş imkanı sunarak kullandırmıştı.

Ek süre tanındı

Yatırımcıları teşvik etmek amaçlı açılan taşınmazların kullanımı için başvurularda taahhüt edilen yatırımların yapılması için yatırımcılara ek süre de verildi.



Son Güncelleme: 27.10.2020 15:21
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Anahtar Kelimeler:
HazineArazi
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