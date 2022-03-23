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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati' den Kripto Para Duyurusu! Kripto Paralar Türkiye'de Yasallaşıyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde düzenlenen bir programda soru cevap kısmında ekonomi ile alakalı önemli sorulara yanıt verdi. Türkiye’de kripto para sistemine yönelik çalışmalarla ilgili de konuşan Nebati, kripto paraların kısa süre içerisinde yasallaşacağını belirtti. 

23 Mart 2022 Çarşamba 17:07
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati' den Kripto Para Duyurusu! Kripto Paralar Türkiye'de Yasallaşıyor!
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir programda ekonomi ile alakalı önemli konulara değindi. Gelen bir soru üzerine kripto paralarla ilgili yorumlarını da bildiren Nebati, kripto paraların önünün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de açılacağını ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak çalışmalar yürüttüklerini ve Londra’da önemli isimlerle bir araya geldiklerini ifade eden Nebati, konu ile ilgili sistemsel çalışmaların sürdüğünü ifade ederek kripto paraların Meclis gündemine geleceğini de bildirdi.

Kripto Paraların Yasallaşması Olumlu mu Olumsuz mu?

Bakan Nebati’ nin kripto paralara ilişkin yorumları yatırımcıların da dikkatini çekti. Özellikle yasallaşmadan ne anlaşılacağı konusunda tam fikir sahibi olmayanlar, bu yasallaşmanın ne gibi sonuçlar doğuracağını merak ediyor. Bu bağlamda kripto para uzmanlarının ikiye ayrıldıkları görülmekte. Bir kesim yasallaşmadan kastın kripto paralara vergi uygulanacağını, bu durumun piyasa arzını daraltacağını ifade ederken bir diğer grup ise bu durumun kripto para piyasasına olan güveni arttıracağını savunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dijital paralarla yakından ilişkili kurumlardan rapor aldıklarını da ifade ederek sistemsel çalışmaların tamamlandığını ifade etti. Dünyada dijital paralarla alakalı oturmuş bir sistemin ve mevzuatın olmadığını dile getiren Nebati, Türkiye’de yapılacak çalışmanın da kapsamlı olması gerektiğini ifade etti. Özellikle güvenlikle alakalı yaptırımların kripto para piyasasına olan güveni arttıracağı düşünülmekte.

Türkiye’de kripto paralara ilişkin yasal bir düzenlemenin ve mevzuatın bulunmaması, bir takım güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmekte. Hazine ve Maliye Bakanı’nın sistemsel çalışmalardan kastının güvenlikle alakalı hususlar olduğu da tahmin ediliyor.

Yasal düzenlemelerin dijital para piyasasında nasıl bir infial uyandıracağı merak konusu iken bu durumun fiyatlara yansıması, en çok merak edilen hususların başında geliyor. Bakalım ilerleyen günlerde sözü geçen yasal düzenlemelerin kripto para piyasasına ne gibi etkileri olacak, bekleyip göreceğiz. 
 

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