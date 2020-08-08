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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu 123 adet endeksten bugün itibariyle iki sıfır atıldı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamalar ile birlikte borsa endeksinde iki sıfırın resmen atıldığını duyurdu. Ekonomi hakkında da konuşan Bakan Albayrak, gün geçtikçe güvenin arttığı bir ekonominin oluştuğunu açıkladı.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 12:25
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu 123 adet endeksten bugün itibariyle iki sıfır atıldı!
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Bir süredir merakla beklenen borsada sıfır atılmasına ilişkin detaylı açıklamalar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapıldı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, 23 yılın ardından endekslerdeki iki sıfırı atarak sadeleşme yapacaklarını duyurdu. BIST 30 ve BIST 100 endekslerini etkileyecek olan yenilik ile birlikte sadeleşmenin yapıldığı endeksler 1000 puan üzerinden değerlendirilecek.

123 adet endeksten bugün itibariyle iki sıfır atıldı!


Borsa İstanbul tarafından bugün itibariyle endekslerden sıfır atılmasına dair açıklama yapıldı. Bundan önceki dönemde 100 binler üzerinden değerlendirilen borsa endeksleri, yeni karar ile birlikte 1000 puan üzerinden değerlendirilecek. Bu karar neticesinde 123 adet endeks artık 1000 puan üzerinden değer görürken, herhangi bir değer kaybı yaşamayacak.

Sektörel güven endeksi arttı!

Endekslerdeki sıfırlar dışında ekonomi hakkında da açıklamalarda bulunan bakan Albayrak, sektörel güven ve ekonomideki güven oranının arttığını belirtti. Bu güvenin her geçen gün daha da artacağını söyleyen Bakan Albayrak, güven endekslerindeki artışı açıkladı. Açıklanan verilere göre temmuz ayında hizmet sektörü %20,2, perakende sektörü %9,6 ve inşaat sektörü de %11,6 yükseliş sergiledi.



Son Güncelleme: 08.08.2020 12:25
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