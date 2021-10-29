İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

Harita teknikeri maaşı ne kadar? Harita teknikeri ne iş yapar?

Arazilerin biçimini, konumu, engebe ve benzeri durumlarını kontrol eden kişiye harita teknikeri adı verilir. Peki 2021 harita teknikeri maaşı ne kadar? Harita teknikeri ne iş yapar? Yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

29 Ekim 2021 Cuma 07:08
Harita teknikeri maaşı ne kadar? Harita teknikeri ne iş yapar?
Takip Et:

Arazilerin biçimini, konumu, engebe ve benzeri durumlarını kontrol eden kişiye harita teknikeri adı verilir. Türkiye’nin önemli mesleklerinden birisi olan harita teknikerlerinin 2021 yılında ne kadar maaş aldığı ve ne iş yaptığı iş arayan insanların gündeminde yer alıyor. Peki 2021 harita teknikeri maaşı ne kadar? Harita teknikeri ne iş yapar?

2021 Harita Teknikeri Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de harita teknikeri olarak görev alan bir kişi aylık ortalama olarak 6.700 TL maaş alıyor. 2021 yılı itibariyle en düşük harita teknikeri maaşı 2.826 TL iken, en yüksek harita teknikeri maaşı 9.500 TL’dir. Maaş durumu kişinin çalıştığı kurum veya şirkete bağlıdır.

Harita Teknikeri Ne İş Yapar?

Bir kişinin harita teknikeri olarak çalışabilmesi için en az önlisans seviyesinde eğitim görmüş olması gerekiyor. Harita teknikerlerinin bazı görevleri bulunuyor. İşte o görevlerden bazıları:

- Arazi ölçümlerinde kullanılacak aletlerin bakım ve ayarını yapmak,

- Haritası yapılacak araziyi çeşitli açılardan incelemek,c)    Arazinin çeşitli aletlerle ölçümünün yapılmasında harita ve krokilerin çizilmesinde harita mühendisine yardımcı olmak harita teknikerinin görevlerinden bazılarıdır.

İnşaat Mühendisliği meslek birim grubunda yer alan harita teknikerlerinin iş ilanları İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden yayınlanıyor.


Son Güncelleme: 29.10.2021 07:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Işkur2021 Harita Teknikeri MaaşıHarita Teknikeri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Planlama mühendisi maaşı ne kadar? Planlama mühendisi maaşları
Planlama mühendisi maaşı ne kadar? Planlama mühendisi maaşları
2021 bakır fiyat tahminleri nedir? Bakır fiyatlarındaki artış devam ediyor
2021 bakır fiyat tahminleri nedir? Bakır fiyatlarındaki artış devam ediyor
Cam elyaf imal işi nedir? Cam elyaf imal işçisi maaşları ne kadardır?
Cam elyaf imal işi nedir? Cam elyaf imal işçisi maaşları ne kadardır?
Tıbbi laboratuvar teknikeri maaşı ne kadar? Sağlık teknikeri maaşları
Tıbbi laboratuvar teknikeri maaşı ne kadar? Sağlık teknikeri maaşları
Tel halat imal işçisi maaşı ne kadar? Tel halat imal işçisi ne iş yapar?
Tel halat imal işçisi maaşı ne kadar? Tel halat imal işçisi ne iş yapar?
1 Ton Demir 2021 yılının Ekim ayında ne kadar? İnşaat demirinin fiyatı kaç TL oldu?
1 Ton Demir 2021 yılının Ekim ayında ne kadar? İnşaat demirinin fiyatı kaç TL oldu?

Popüler Haberler

Harita teknikeri maaşı ne kadar? Harita teknikeri ne iş yapar?
Tatlı ustası yardımcısı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Planlama mühendisi maaşı ne kadar? Planlama mühendisi maaşları
TEB'den uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi imkanı
Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler işi nedir? Yönetici-Reklam ve Halkla İlişkiler maaşları ne kadardır?
Ortaöğretim biyoloji öğretmeni maaşları ne kadardır?
2021 bakır fiyat tahminleri nedir? Bakır fiyatlarındaki artış devam ediyor
Ekim 2021 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 29 Ekim 2021 Cuma evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Nöbetçi Noter 30 Ekim 2021 Cumartesi açık noterler listesi - 30 Ekim 2021 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Cam elyaf imal işi nedir? Cam elyaf imal işçisi maaşları ne kadardır?
Acilde sigortasız giriş hasta muayene ücreti ne kadardır? 2021 Sigortasız muayene olunur mu?
Güncel gümüş fiyatları 2 Temmuz 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Teşkilat Zehra diziden ayrılıyor mu? Deniz Baysal diziden çıkıyor mu
GTO coin içinde bulunduğumuz yılda yükselecek mi? 2021 Tahminleri nelerdir?
AÖL online sınav girişleri nasıl yapılıyor?
Uzaktan eğitimle uygun fiyatlı yüksek lisans eğitimi veren üniversiteler
Bedava Roblox Promo Oyun Kodları
İş Bankası'ndan 3 ay ertelemeli kredi kampanyası: İş Bankası'nın kredi detayları nelerdir?
Motorlu kara taşıtları eksperi maaşı ne kadar? Motorlu kara taşıtları eksperi ne iş yapar?
Yüzme eğitmeni ne kadar maaş almaktadır? Yüzme eğitmeni iş ilanlarına nereden ulaşılır?
Aşçıbaşı yardımcısı maaşı ne kadar? Aşçıbaşı yardımcısı ne iş yapar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.