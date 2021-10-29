Arazilerin biçimini, konumu, engebe ve benzeri durumlarını kontrol eden kişiye harita teknikeri adı verilir. Türkiye’nin önemli mesleklerinden birisi olan harita teknikerlerinin 2021 yılında ne kadar maaş aldığı ve ne iş yaptığı iş arayan insanların gündeminde yer alıyor. Peki 2021 harita teknikeri maaşı ne kadar? Harita teknikeri ne iş yapar?

2021 Harita Teknikeri Maaşı Ne Kadar?

Harita Teknikeri Ne İş Yapar?

Türkiye’de harita teknikeri olarak görev alan bir kişi aylık ortalama olarak 6.700 TL maaş alıyor. 2021 yılı itibariyle en düşük harita teknikeri maaşı 2.826 TL iken, en yüksek harita teknikeri maaşı 9.500 TL’dir. Maaş durumu kişinin çalıştığı kurum veya şirkete bağlıdır.

Bir kişinin harita teknikeri olarak çalışabilmesi için en az önlisans seviyesinde eğitim görmüş olması gerekiyor. Harita teknikerlerinin bazı görevleri bulunuyor. İşte o görevlerden bazıları:

- Arazi ölçümlerinde kullanılacak aletlerin bakım ve ayarını yapmak,

- Haritası yapılacak araziyi çeşitli açılardan incelemek,c) Arazinin çeşitli aletlerle ölçümünün yapılmasında harita ve krokilerin çizilmesinde harita mühendisine yardımcı olmak harita teknikerinin görevlerinden bazılarıdır.

İnşaat Mühendisliği meslek birim grubunda yer alan harita teknikerlerinin iş ilanları İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden yayınlanıyor.