İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Büyükçekmece'de düşen uçağın genç pilotu hayatını kaybetti
Son Dakika
Büyükçekmece'de düşen uçağın genç pilotu...
Meral Akşener, ağabeyinin adı verilen park açılışında gözyaşlarını tutamadı
Meral Akşener, ağabeyinin adı verilen...
24 Ekim 2020 tarihli atama kararı resmi gazete'de yayımlandı
Son Dakika
24 Ekim 2020 tarihli atama...
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...

Hangi memur ne kadar zam alacak? 2021 Memur maaş zammı ne kadar olacak?

Basın gündeminde sık sık kendisine yer bulan Hangi memur ne kadar zam alacak? 2021 Memur maaş zammı ne kadar olacak? haberine ilişkin sıcak gelişmeleri, 28 Ekim 2020 tarihli haberimizi okuyarak hemen öğrenebilirsiniz.

28 Ekim 2020 Çarşamba 11:23
Hangi memur ne kadar zam alacak? 2021 Memur maaş zammı ne kadar olacak?
Takip Et:

2021 Memur Maaş Zammı Ne Kadar Olacak?

Memur ve emeklilerin 2021'de alacağı maaş artışı da belli olmaya başladı. Memurlar ve emekliler Ocak 2021'den itibaren% 3 ve Temmuz 2021'den itibaren% 3 olarak maaşları artacak. TÜFE (enflasyon) belirtilen artış oranından yüksekse, enflasyon farkı da ödenecektir.

2021 Memur Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak?


1 Ocak 2021'den itibaren memurlar için maaş artışı olacak. Dolayısıyla, memurların 1 Ocak 2021 ile 14 Ocak 2021 tarihleri ​​arasındaki maaş farkı da 15 Ocak 2021'den sonra ve 1 Temmuz 2021'den 14 Temmuz 2021'e kadar hesaplarına aktarılacaktır. Aradaki ücret farkı 15 Temmuz 2021'den sonra devredilecek. 15 günlük ücret farkı, maaş artışının yarısı olarak hesaplanır. Yani 300 TL’lik bir zam alırsanız 15 günlük fark 150 TL olacaktır.

Memur Bordro Sorgulama 2020

E-Devlet sistemi üzerinden arayabilirsiniz. Genellikle, maaş bordrosunu her ayın 14'ünden sonra görüntüleyebilirsiniz. Bazı kuruluşlar saati daha erken kontrol etse de, ortalama olarak ayın 10'undan sonra maaşı kontrol edebilirsiniz. E-Devlet sistemindeki memur maaş sorgulama menüsünden sorgulayabilirsiniz.

Memur Emeklilik Hesaplama 2020

1 Mayısıs 2008 tarihinden itibaren emeklilik fonu kapsamında çalışan memurların emeklilik hükümleri için 5510 sayılı SGK Kanunun emeklilik koşulları geçerlidir. Bu tarihten sonra işe başlayan kadın memurlar 58 yaşında 9.000 gün, erkekler ise 60 yaşında 9.000 gün emekli olabilmektedir. Bu tarihten önce çalışmaya başlayanlar için emeklilik şartları 5434 sayılı Kanuna tabidir. Memurunuzun başlangıç ​​tarihi, doğum tarihi ve diğer hizmet bilgilerini detaylı bir şekilde doldurursanız ne zaman emekli olabileceğinizi hesaplayabiliriz.



Son Güncelleme: 28.10.2020 11:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ZamMemur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖTV zammından sonra bu model araçlar zor bulunuyor!
ÖTV zammından sonra bu model araçlar zor bulunuyor!
Hazineye bağlı 60 milyon metrekarelik taşınmaz kullanıma açılacak
Hazineye bağlı 60 milyon metrekarelik taşınmaz kullanıma açılacak
Trendyol Yemek Yemeksepetine rakip olarak geliyor!
Trendyol Yemek Yemeksepetine rakip olarak geliyor!
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi!
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi!
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
3600 ek gösterge yeniden TBMM gündemine geldi. Milyonlarca memurun gözü 3600 ek göstergede
3600 ek gösterge yeniden TBMM gündemine geldi. Milyonlarca memurun gözü 3600 ek göstergede

Popüler Haberler

Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? İsmail Ege Şaşmaz kimdir, nereli yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisinde Leyla karakterini Pınar Ünsal canlandırıyor
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı nedir? Semi Sırtıkkızıl nereli, yaşı kaç?
Bay Yanlış neden yayınlanmıyor? Bay Yanlış final bölümü olacakmı? Fox TV Bay Yanlış bitti mi, final yapacak mı?
Canlı ders yoklama alınıyor mu, devamsızlık sayılıyor mu?
Karınca kovmak için ne kullanılır? Doğal karınca kovma yöntemleri
E-nabız şifremi unuttum, nasıl öğrenebilirim?
Sen Çal Kapımı Efe Akman karakterini kim canlandırıyor? Ali Ersan Duru biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Özel hastanelerde fizik tedavi ücretleri 2020
Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ali Ersan Duru kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
İŞKUR İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır? 2019 İşkur İşsizlik Maaşı Şartları
Vakıfbank konut kredisi geri ödeme ve taksit hesaplaması
Dolgu işlemlerinin ardından dolgulu dişin ağrıma nedenleri nedir?
KYK ve Çiftçi Borçları silinecek mi, yapılandırma olacak mı?
Carrefour iş başvurusu nasıl yapılır? Carrefour personel alımı ve çalışma koşulları 2020
Sadakatsiz Selçuk kimdir? Gerçek adı ne? Tarık Emir Tekin oynadığı diziler
SGK ilişiksizlik belgesi sorgulaması nasıl yapılır? SGK ilişiksizlik belgesi ne zaman alınır?
Hangi banka ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor? 2020 Emekli maaşı promosyon ödemeleri ne zaman yapılır?
Emanet dizisi İkbal kimdir? Gülay Özdem yaşı ve oynadığı diziler
Sadakatsiz Derin kimdir? Melis Sezen hakkında bilgiler
Sadakatsiz dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Sadakatsiz dizisi izlendi mi tutuldu mu?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.