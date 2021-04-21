İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!

Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Nisan 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları

Okurlarımızın bir süredir merak ettiği en yeni ayrıntılarıyla Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları haberini kaleme almaya devam ediyoruz. Şimdi siz de 21.04.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

21 Nisan 2021 Çarşamba 16:02
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Nisan 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
Takip Et:

Döviz kurunda yaşanan artış, otomobil fiyatlarına gelen ÖTV zammı üzerine sıfır otomobil fiyatları merakla araştırılmaya başlandı. Bu süreçte sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler Audi, Mercedes, Peugeot, Renault ve Volkswagen gibi otomobil devlerinin sıfır araçları hangi fiyatlardan satışa çıkardığını merak ediyor.

Sıfır otomobil piyasasındaki hareketliliğin pandemi döneminden bu yana sürdüğü belirtilirken, firmaların güncel sıfır otomobil fiyatları ortaya çıktı. Listedeki en ucuz otomobil 110.900 TL ile Fiat Egea olurken, en pahalı otomobil 373.141 Audi A3 Sportback oldu.  

Sıfır otomobil fiyatları

Audi A3 Sportback 

373.141 TL

Alfa Romeo Giulietta

349.650 TL

Mercedes A Serisi

347.400 TL

Honda Civic Sedan

220.100 TL

Seat Ibiza

185.000 TL

Peugeot 301

184.000 TL

Citroen C Elysee

179.000 TL

Toyota Corolla

166.800 TL

Volkswagen Polo

165.900 TL

Mitsubishi Space Star

159.850 TL

Opel Corsa

159.400 TL

Dacia Sandero

144.900 TL

Renault Symbol

134.900 TL

Fiat Egea

110.900 TL

 




Son Güncelleme: 21.04.2021 16:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sıfır Taşıt KampanyasıSıfır Otomobil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 yılının teslim projeleri hangileri? 2021 yılında hangi projeler satışa çıkacak? 2021 konut projeleri
2021 yılının teslim projeleri hangileri? 2021 yılında hangi projeler satışa çıkacak? 2021 konut projeleri
Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam geldi mi? 2021 emekli bayram ikramiye tutarı ne kadar?
Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam geldi mi? 2021 emekli bayram ikramiye tutarı ne kadar?
2021 Fındık destekleme ödemeleri ne zaman yatacak?
2021 Fındık destekleme ödemeleri ne zaman yatacak?
Aydem Enerji kimindir? Aydem Enerji sahibi kimdir?
Aydem Enerji kimindir? Aydem Enerji sahibi kimdir?
Asgari ücret hangi ülkede ne kadar ödeniyor? 2021 Euro, Dolar ve TL cinsinden ülkelerin asgari ücret miktarları
Asgari ücret hangi ülkede ne kadar ödeniyor? 2021 Euro, Dolar ve TL cinsinden ülkelerin asgari ücret miktarları
Galata Wind borsada ne zaman işlem görecek?
Galata Wind borsada ne zaman işlem görecek?

Popüler Haberler

Serie A'da lider Inter, deplasmanda Spezia ile berabere kaldı
23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan'da bankalar ve PTT açık olacak mı?
Ponzi sistemi nedir? Ponzi sistemi nasıl işler? Ponzi sistemi hakkında bilgiler
Taha Akgül kimdir? Taha Akgül kaç yaşında, nerelidir? 8. Avrupa şampiyonluğunu kazandı
Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı oranları belli oldu mu?
Özel ve kamu bankalarının bayram kredisi fırsatları devam ediyor!
Devlet hastanesi acilden giriş yapan hastalar ücret öder mi? 2021
Hakan Çalhanoğlu’nun performansına rağmen Milan yenildi
23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?
İşsiz olanlara karşılıksız 1300 TL işsizlik maaşı ödemesi!
Süt parası nasıl çekilir? 2021 Çoçuk süt parası nereden, nasıl alınır?
Matrix 4 filmi fragmanı yayınlandı! Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek?
Süper Lig puan durumu 21 Nisan 2021
Rüyada ekmek alma görmek ne anlama gelir? Rüyada ekmek alma görmek anlamı, tabiri nedir?
Rüyada ev taşıma görmek ne demektir? Rüyada ev taşıma görmek anlamı, tabiri nedir?
Kobiler için en iyi imkan ve kredi sunan bankalar hangileridir? Nisan 2021
Emekliye 355 TL intibak zammı var mı? İntibak zammı ne zaman verilecek? SSK SGK Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek?
Aktifbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 22 Nisan 2021 Perşembe
Kurumlar vergisi nedir? Kurumlar vergisi beyannamesinde gelir beyanı nasıl yapılır?
QNB Finansbank Yüzde 0,79 Faizli, 60 Ay Vadeli Borç Transferi Kredisi Kampanyası
Erken emeklilik için kullanılabilecek uygulamalar nelerdir? Kimler erken emeklilik hakkından yararlanabilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.