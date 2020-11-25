İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Huawei, alt markası Honor'u 15.2...
En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve resimli güzel sözler
Son Dakika
En güzel 24 Kasım Öğretmenler...

Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Kasım 2020

Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 25 Kasım 2020 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak, Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

25 Kasım 2020 Çarşamba 13:17
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Kasım 2020
Takip Et:

Döviz kurunda yaşanan artış, otomobil fiyatlarına gelen ÖTV zammı üzerine sıfır otomobil fiyatları merakla araştırılmaya başlandı. Bu süreçte sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler Audi, Mercedes, Peugeot, Renault ve Volkswagen gibi otomobil devlerinin sıfır araçları hangi fiyatlardan satışa çıkardığını merak ediyor.

Sıfır otomobil piyasasındaki hareketliliğin pandemi döneminden bu yana sürdüğü belirtilirken, firmaların güncel sıfır otomobil fiyatları ortaya çıktı. Listedeki en ucuz otomobil 110.900 TL ile Fiat Egea olurken, en pahalı otomobil 373.141 Audi A3 Sportback oldu.  

Sıfır otomobil fiyatları

Audi A3 Sportback 

373.141 TL

Alfa Romeo Giulietta

349.650 TL

Mercedes A Serisi

347.400 TL

Honda Civic Sedan

220.100 TL

Seat Ibiza

185.000 TL

Peugeot 301

184.000 TL

Citroen C Elysee


179.000 TL

Toyota Corolla

166.800 TL

Volkswagen Polo

165.900 TL

Mitsubishi Space Star

159.850 TL

Opel Corsa

159.400 TL

Dacia Sandero

144.900 TL

Renault Symbol

134.900 TL

Fiat Egea

110.900 TL

 



Son Güncelleme: 25.11.2020 13:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sıfır Taşıt KampanyasıSıfır Otomobil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da ekmek kaç lira? Fırıncılar Odası'ndan 'ekmek fiyatı' açıklaması
İstanbul'da ekmek kaç lira? Fırıncılar Odası'ndan 'ekmek fiyatı' açıklaması
7256 sayılı SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandı
7256 sayılı SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandı
Türk Hava Yolları bilet fiyatlarını 99 TL olarak belirledi! Kampanya ne zaman sona erecek?
Türk Hava Yolları bilet fiyatlarını 99 TL olarak belirledi! Kampanya ne zaman sona erecek?
Mecliste yapılandırma kanununa onay verildi. Yapılandırmadan kimler yararlanabilecek?
Mecliste yapılandırma kanununa onay verildi. Yapılandırmadan kimler yararlanabilecek?
Vergi Affı ve Ceza Yapılandırma ile ilgili yeni açıklamalar yapıldı!
Vergi Affı ve Ceza Yapılandırma ile ilgili yeni açıklamalar yapıldı!
Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı
Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı

Popüler Haberler

Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Kasım 2020
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne filminin konusu ne, film nerede çekildi?
Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Tolga Akman yer aldığı dizi ve film yapımları
Acemi Anneler Sevda kimdir? Begüm Topçu biyografisi
Acemi Anneler dizisindeki Kemal karakteri kimdir? Berk Bakioğlu nereli, yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Merve Üçer nerelidir?
Acemi Anneler dizisi Hayat karakterini kim canlandırıyor? Cansın Yılmaz biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kaybedenler filmi ne zaman vizyona girecek? Kaybedenler oyuncuları ve konusu
Emanet dizisinin Neslihan'ı Zeynep Naz Eyüpoğlu'nun hayat hikayesi!
Yemin dizisindeki Semih karakteri kimdir?
Kredi Notu çok düşük olanlara bankalardan kredi kampanyası
MEB LGS 2021 sınavı ne zaman yapılacak?
ING Bank konut kredisi faiz oranını güncelleyen banka, faiz oranını yüzde 0,89’a çekti
2019 Yılı Dikey Geçiş Sınavı Ne Zaman Yapılacak? 2019 DGS Sınav Takvimi
Sen Çal Kapımı Selin Atakan kimdir? Gerçek adı nedir? Bige Önal rol aldığı yapımlar ve diziler
Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
Çoçuk yardım parası kimler alabilir? 2020 Çoçuk yardım parası kaç yaşına kadar ödenir?
Mama, bez ve süt yardımı nasıl alınır? Kasım 2020 Yardım kimlere verilir, şartlar nelerdir?
Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
EBA canlı ders yoklama alınıyor mu? Devamsızlık hakkından sayılıyor mu?
Şeref Bey oyuncu kadrosu ve dizi konusu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.