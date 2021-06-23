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Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Haziran 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 23 Haziran 2021 Çarşamba tarihli haberimize göz aratak Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

23 Haziran 2021 Çarşamba 16:05
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Haziran 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
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Döviz kurunda yaşanan artış, otomobil fiyatlarına gelen ÖTV zammı üzerine sıfır otomobil fiyatları merakla araştırılmaya başlandı. Bu süreçte sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler Audi, Mercedes, Peugeot, Renault ve Volkswagen gibi otomobil devlerinin sıfır araçları hangi fiyatlardan satışa çıkardığını merak ediyor.

Sıfır otomobil piyasasındaki hareketliliğin pandemi döneminden bu yana sürdüğü belirtilirken, firmaların güncel sıfır otomobil fiyatları ortaya çıktı. Listedeki en ucuz otomobil 110.900 TL ile Fiat Egea olurken, en pahalı otomobil 373.141 Audi A3 Sportback oldu.  

Sıfır otomobil fiyatları

Audi A3 Sportback 

373.141 TL

Alfa Romeo Giulietta

349.650 TL

Mercedes A Serisi

347.400 TL

Honda Civic Sedan

220.100 TL

Seat Ibiza

185.000 TL

Peugeot 301

184.000 TL

Citroen C Elysee

179.000 TL

Toyota Corolla

166.800 TL

Volkswagen Polo

165.900 TL

Mitsubishi Space Star

159.850 TL

Opel Corsa

159.400 TL

Dacia Sandero

144.900 TL

Renault Symbol

134.900 TL

Fiat Egea

110.900 TL

 


Son Güncelleme: 23.06.2021 16:05
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Anahtar Kelimeler:
Sıfır Taşıt KampanyasıSıfır Otomobil
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