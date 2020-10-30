Hangi durumlarda e fatura kesilir? E-fatura hangi kurumları kapsıyor?

Elektronik sistemler artık hayatın her noktasında yer alıyor. E-Fatura sistemiyle artık faturalarda elektronik olarak bildirilebilecek. E-Fatura sisteminin başlıca amacı zaman ve paradan tasarruf etmek olup aynı zamanda çevreyi korumaktır.
E-Fatura nedir?
E-Fatura intenet ortamı üzerinden faturaların bildirildiği sistemdir. Bu sistemin en büyük avantajı kağıt ve baskı masrafının olmamasıdır. Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte kurulan sistem sayesinde artık matbu faturaların yerini e-Fatura alacak. Birçok şirket ve işyeri bu sisteme geçmeye başladı.
E-Faturanın avantajları nedir?
- Kağıt ve mürekkep masrafından kurtulmak,
- Kargo masrafından kurtulmak,
- Elektronik ortamda işlemlerin daha hızlı olması nedeniyle zamandan tasarruf etmek,
- Elektronik sistemde tüm verilerin kaydolması,
- Sistemde her şeyin otomatik olması hata payını azaltıyor.
Tüm bunların sonucunda e-Fatura ile baskı, postalama ve arşivleme gibi işlemler için ödeme yapılmazken, kağıt kullanılmaması da çevre dostudur.
E-Faturanın dezavantajları nelerdir?
E-Fatura sistemine geçen firmaların mali mühür bulundurmalı gerekir. Ancak şahıs şirketleri için bu zorunluluk yoktur. Ayrıca e-Fatura sistemine katılanlar bu sistemden çıkamazlar ve ayda en fazla 500 fatura işlemi yapılabilirken ek ücret ödemeden sistemdeki diğer modüller kullanılamaz.
E-Fatura sistemine nasıl geçilir?
İlk olarak Gelir İdaresi Başkanlığı resmi sitesine giriş yapın. Ardından karşınıza çıkan başvuru formunu doldurun. Başvuru formunun doldurup gönder tuşuna bastıktan kısa süre sonra işleminiz gerçekleşecektir.