Hangi borçlara yapılandırma gelecek? 2020 Vergi borçları yapılandırması ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı talimatı verdi!

Yeni düzenleme ile birlikte 4 milyon vatandaşın borçlarında yapılandırma yapılacak. 500 milyar TL’lik toplam borç yapılandırması için harekete geçilirken, yapılan yapılandırma bugüne kadar yapılan en büyük yapılandırma olacak. AK Parti tarafından gündeme alınan yapılandırma ile birlikte trafik cezasından emlak vergisine kadar birçok borç yapılandırılabilecek.
Yeni düzenleme ile birlikte yapılandırma yapan kişiler borçlarını 1 yıl erteleyerek uzun vadeli taksit seçeneği ile ödeyebilecek.
Son Güncelleme: 18.10.2020 15:27