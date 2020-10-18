Hangi borçlara yapılandırma gelecek? 2020 Vergi borçları yapılandırması ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı talimatı verdi!

Yeni düzenleme ile birlikte 4 milyon vatandaşın borçlarında yapılandırma yapılacak. 500 milyar TL’lik toplam borç yapılandırması için harekete geçilirken, yapılan yapılandırma bugüne kadar yapılan en büyük yapılandırma olacak. AK Parti tarafından gündeme alınan yapılandırma ile birlikte trafik cezasından emlak vergisine kadar birçok borç yapılandırılabilecek.

AK Parti grubu, Hazine ve Maliye bakanlığı ile birlikte yapılandırma konusu hakkında müzakerelere başladı. Borç yapılandırmasına ilişkin detayları görüşen grup, görüşmenin ardından yapılandırmayı meclise sunmaya hazırlanıyor. Yapılandırma ile ilgili açıklamalarda bulunan TBMM Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yapılandırmaların af niteliğinde olmayacağını belirtti.

Yeni düzenleme ile birlikte yapılandırma yapan kişiler borçlarını 1 yıl erteleyerek uzun vadeli taksit seçeneği ile ödeyebilecek.