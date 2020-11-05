Hangi borçlar yapılandırma kanunu kapsamında olacak? 2020 Vergi ve borç yapılandırması kanunu kapsamı

AK Parti Grubu Başkanvekili Yardımcısı Mehmet Muş, TBMM'de vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin yasayı mecliste görüşmeye başlandığını söyledi. TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklere ait aidat ödemenin de içinde olduğu 2020 borç yapılandırma meclis tarafından onaylandı. Vatandaşlar, 2020'de borç yapılandırmasıyla hangi borçların dahil içinde olduğunu araştırıyor. 2020 borç yapılandırılması ne zaman gerçekleşecek ve ödeme nasıl yapılacak?
2020 BORÇ YAPILANDIRMA KAPSAMINDA HANGİ BORÇLAR VAR
Meclis tarafından çıkarılan ilgili kanunların borçları şu şekildedir:
Vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zammı
Trafik, seçimler, nüfus para cezası
Karayolu Taşıma Yasası uyarınca verilen para cezası
Kara yollarından kontrolsüz geçişler sebebiyle verilen para cezası
Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borcu
Haksız alınmış olan destek ödemesi
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu
Gayrimenkulün korunmasına katkı
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Yönetmeliği kapsamında hazine alacakları
Madenlerden elde edilen devlet hakları
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre takip edilen diğer alacakları yapılandırmadan yararlanmak.
Sosyal güvenlik ödemeleri için idari para cezaları, gecikmiş para cezaları ve faiz artırımı
Emlak vergisi
Çevre temizlik vergisi
İlan ve reklam vergisi
Su, kanalizasyon, katı atık ücretleri
Yol katılım payı
Muhtelif ücretten doğan kurum alacakları ve zam faizi
TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerine ait Aidat ödemesi.
KOSGEB tarafından sağlanan destekten faydalananlar ile aidat alacaklar
İl Özel idaresi, belediyeler, bunların bağlı kuruluşlar ile sermayesinin% 50'den fazlasına ait olan şirketlerin taşınmazları hakkında yapılmış olan irtifak hakkı ve kiralama işlemleri ile ilgili alacaklar
Vakıf Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıf kira alacağı
Kalkınma ajanslarının il özel idareleri
Belediye ve sanayi odalarından alacaklar
Türk Standartları Enstitüsü hizmet bedellerinden alacaklar
2020 BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Borçlarını yapılandırmak isteyenler, kanunun yürürlüğe girdiğinden itibaren yıl sonuna kadar başvurmaları gerekir. Yapılandırma dahilinde 18 taksite kadar ödeme yapılabilmektedir. Taksit ödemesi iki ayda bir yapılacaktır. Peşin ödeme ilk geri ödeme tarihine ulaşırsa işleyen faiz silinecektir. ilk taksit 2021 Ocak ayında yapılacaktır.