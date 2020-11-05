Hangi borçlar yapılandırma kanunu kapsamında olacak? 2020 Vergi ve borç yapılandırması kanunu kapsamı

AK Parti Grubu Başkanvekili Yardımcısı Mehmet Muş, TBMM'de vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin yasayı mecliste görüşmeye başlandığını söyledi. TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklere ait aidat ödemenin de içinde olduğu 2020 borç yapılandırma meclis tarafından onaylandı. Vatandaşlar, 2020'de borç yapılandırmasıyla hangi borçların dahil içinde olduğunu araştırıyor. 2020 borç yapılandırılması ne zaman gerçekleşecek ve ödeme nasıl yapılacak?

2020 BORÇ YAPILANDIRMA KAPSAMINDA HANGİ BORÇLAR VAR

Meclis tarafından çıkarılan ilgili kanunların borçları şu şekildedir:

Vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zammı

Trafik, seçimler, nüfus para cezası

Karayolu Taşıma Yasası uyarınca verilen para cezası

Kara yollarından kontrolsüz geçişler sebebiyle verilen para cezası

Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borcu

Haksız alınmış olan destek ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu

Gayrimenkulün korunmasına katkı

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Yönetmeliği kapsamında hazine alacakları

Madenlerden elde edilen devlet hakları

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre takip edilen diğer alacakları yapılandırmadan yararlanmak.

Sosyal güvenlik ödemeleri için idari para cezaları, gecikmiş para cezaları ve faiz artırımı

İl özel idare borcu

Emlak vergisi

Çevre temizlik vergisi

İlan ve reklam vergisi

Su, kanalizasyon, katı atık ücretleri

Yol katılım payı

Muhtelif ücretten doğan kurum alacakları ve zam faizi

TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerine ait Aidat ödemesi.

KOSGEB tarafından sağlanan destekten faydalananlar ile aidat alacaklar

İl Özel idaresi, belediyeler, bunların bağlı kuruluşlar ile sermayesinin% 50'den fazlasına ait olan şirketlerin taşınmazları hakkında yapılmış olan irtifak hakkı ve kiralama işlemleri ile ilgili alacaklar

Vakıf Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıf kira alacağı

Kalkınma ajanslarının il özel idareleri

Belediye ve sanayi odalarından alacaklar

Türk Standartları Enstitüsü hizmet bedellerinden alacaklar

2020 BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Borçlarını yapılandırmak isteyenler, kanunun yürürlüğe girdiğinden itibaren yıl sonuna kadar başvurmaları gerekir. Yapılandırma dahilinde 18 taksite kadar ödeme yapılabilmektedir. Taksit ödemesi iki ayda bir yapılacaktır. Peşin ödeme ilk geri ödeme tarihine ulaşırsa işleyen faiz silinecektir. ilk taksit 2021 Ocak ayında yapılacaktır.