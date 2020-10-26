Hangi borçlar yapılandırılabilecek? Taksitlendirilecek ve yeniden yapılandırılacak borçlar belli oldu

TBMM’de görüşülen yapılandırma teklifi hakkında ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Elde edilen bilgilere göre yapılandırma kapsamında hangi tür borçların alınacağı belirlendi.

Komisyonda Kabul Gördü

Hangi Borçlar Kanun Kapsamına Girdi

TBMM’de görüşülen yapılandırma teklifinin kabul edilerek torba kanun kapsamına alındığı ifade edilenler arasında yer alıyor. İlerleyen günlerde teklifin Genel Kurul’a taşınarak burada yasalaşacağı ve yürürlüğe gireceği ön görülüyor.

Aşağıdaki kısımda hangi borçların yapılandırmanın yer aldığı madde kapsamında yer aldığı sıralanmıştır. Ayrıca bu borçların yapılandırılması için öncelikle kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ve ardından borç olunan kuruma gidilerek başvuruda bulunulması gerektiği belirtildi. Borçların yapılandırılması için başvurular sene sonuna kadar devam edecek ve borçlar 36 aya kadar taksitlendirilebilecek.