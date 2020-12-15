Hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu verecek? Emekli banka promosyonu 2021 ne kadar olacak?

2021 Yılında Hangi Banka Emekliye Ne Kadar Maaş Promosyonu Verecek?

Hükümet 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK bunun yanında kamu bankaları hariç, 18 tane özel bankayla emeklilere banka promosyonu ödemesi yapmaları için anlaşma yapmıştı. 3 yıllık taahhüt süresi dolmuş olan emeklilere ve aylığı yeni bağlanan emeklilere promosyon fırsatı veriliyor. Herkes 2021 yılında bankaların emeklilere ne kadar promosyon vereceğini merakla araştırıyor.

Emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan almaya söz veren vatandaşlara promosyon ödemeleri yapılıyor. Bankalar tarafından emeklilere promosyon ödemeleri yapılmaktadır. Hangi bankanın ne kadar emekli promosyonu verdiği emekli vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Hangi Banka Ne Kadar Emekli Promosyonu Verecek?

TEB Bankası emekli maaşlarına göre farklı promosyon ödemeleri yapacak. Maaşı 1.500 TL ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500- 2.500 TL arasında olanlar 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olanlar ise 750 TL promosyonu verecektir.

İki tane otomatik ödeme talimatı veren emeklilere promosyonuna ek olarak maaşına göre değişiklik gösterecek şekilde 300,75 TL ve 400 TL ek ödeme yapacaktır.

Garanti BBVA bankası emekli maaşlarına göre farklı promosyon ödemeleri yapacak. Maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emekli maaşı alanlara 800 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır.

Şekerbank bankası da emeklilere 375 TL ila 450 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor. Fakat iki otomatik ödeme talimatı verilmesi durumunda 150 TL, müşteri yönlendirenlere de her yeni emekli için 150 TL olmak üzere toplamda 1500 TL promosyon veriyor. Bunların hepsinin toplamında ise 2.100 TL’ye kadar promosyon verilebiliyor.

Yapı Kredi Bankası 1 aylık net maaşı 2500 TL ve üzerinde olan emeklilere 1500 TL, 1500- 2500 TL arasında olanlara 1250 TL, 1500 TL’ye kadar ise 1000 TL ile nakit promosyon ödemesi kazanabiliyor.

Akbank ise maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında maaş alan emeklilere 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olan emeklilere ise 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.

İş Bankası maaşı 1500 TL’den düşük olan emeklilere 750 TL, 1500-2500 TL arası maaşlar için 875 TL, 2500 TL ve üzerinde maaş alan emeklilere ise 1000 TL promosyon ödemesi veriyor.

İNG Bank, maaşı aylık 1500 TL’ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1500-2500 TL arası maaş alanlara ise 625 TL, 2500 TL ve üzerinde maaşı olanlara ise 750 TL promosyon ödemesi veriyor. Fakat ek kampanyalarla ödeme 2550 TL’ye kadar yükselebiliyor.

Denizbank emeklilere promosyon olarak maaşı 1500 TL’nin altında olan emeklilere 675 TL, 1500-2500 TL arasında maaş alan emeklilere 850 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara ise 1000 TL ödeme yapılıyor.

Emeklilere Banka Promosyonu Niçin Verilir?

Bankalar promosyonlarını şaun için kamu veya özel sektörde aktif bir şekilde çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını kazanan kişilere emekli aylıklarıyla verilen paradır. Hükümet 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK bunun yanında kamu bankaları hariç, 18 tane özel bankayla emeklilere banka promosyonu ödemesi yapmaları için anlaşma yapmıştır. Ödemeler ise Mart ayından itibaren yapılmaya başlanmıştı.

Emekli Maaşı Promosyonu Kaç Yılda Bir Alınır?

Promosyon hakkına sahip olabilmek için en önemli şart, maaş alınan bankayla en az 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmek gerekir. Bunun yanı sıra bankaya otomatik ödeme talimatı veya kredili hesap şartı aranmıyor. Bankada 3 yıl kalınmasını taahhüt etmeniz halinde promosyon hesabınıza aktarılmaktadır. Bunların yanı sıra emekli maaşınızı 3 yıl anlaşma yaptığınız bankadan almak zorundasınız eğer başka bir bankaya emekli maaşınızı taşımak isterseniz bu olumsuz olacaktır. Sadece emekli maaşınızı almak istediğiniz şubeyi değiştirebilirsiniz.